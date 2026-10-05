В Казахстане с 23 сентября по 23 октября в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта проходит AI MONTH.

Программа охватывает широкий спектр мероприятий в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий, объединяя технологическое сообщество, бизнес, образовательные учреждения, стартапы, международных экспертов и региональные инициативы по всей стране. Центральным событием AI MONTH стал международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026, который проходит в Астане с 1 по 3 октября.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принявший участие в открытии мероприятия, заявил, что искусственный интеллект – это не замена человеческому интеллекту, а вспомогательный инструмент. По его словам, чем стремительнее развиваются технологии, тем актуальнее становятся критическое мышление, стремление к знаниям и ответственность человека. Требования должны быть строгими только там, где затрагиваются безопасность и жизненно важные интересы граждан, чтобы перспективные команды и капитал не покидали страну.

По мнению Главы государства, главная цель – превратить технологический прогресс в ощутимые результаты для каждого гражданина Казахстана. Президент предложил сформировать перечень реальных запросов экономики для ИИ и запустить проект AI Challenge с внедрением лучших разработок в производство.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проявлять высочайшую ответственность и добросовестность в вопросах развития искусственного интеллекта. В данном контексте он высоко оценил инициативу Президента Дональда Трампа, в рамках которой ведущие американские технологические компании подписали соглашение о принципах безопасности при разработке передовых моделей ИИ.

– «Нет сомнений, что наряду с огромными возможностями развитие искусственного интеллекта несет с собой серьезные вызовы и даже потрясения. Поэтому к развитию ИИ необходимо подходить со всей ответственностью, неукоснительно соблюдая этические принципы. Хочу отметить недавнее подписание по инициативе Президента Дональда Трампа ведущими американскими технологическими компаниями Соглашения о суперинтеллекте. Полагаю, что этот подход будет рассматриваться всеми заинтересованными странами как модель, которую можно было бы после тщательного обсуждения принять на глобальном уровне, – сказал Президент.

Выступая на третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, Касым-Жомарт Токаев также высказал мнение, что данное Соглашение могло бы стать ориентиром для формирования подходов к регулированию сферы ИИ.

– Соглашение, подписанное в Вашингтоне, после тщательного изучения экспертами могло бы рассматриваться всеми заинтересованными странами в качестве модели, которую следует внедрить на глобальном уровне в сфере искусственного интеллекта. Полагаю, что «Вашингтонская модель» может стать основой международного договора под эгидой ООН. Казахстан поддерживает безопасное и ответственное развитие искусственного интеллекта. В этой связи мы готовы выступить в качестве платформы для конструктивного международного диалога по данным вопросам. Наш Совет уже доказал свою практическую значимость. Поэтому я прошу его членов в кратчайшие сроки внести конкретные предложения по международной инициативе Казахстана в этой области. Наше общее видение будет представлено на саммите G20 в Майами в декабре этого года, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В пленарном заседании международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026 также выступили ведущие представители глобальной технологической и инвестиционной индустрии – председатель и генеральный директор General Atlantic Уильям Форд, вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян, основатель Network School Баладжи Шринивасан, а также основатель OneWeb и E-Space Грег Уайлер.

Представительный состав участников собрал и Совет по развитию искусственного интеллекта. На его третьем заседании наряду с высокопоставленными представителями государственных органов Казахстана выступили генеральный директор Sinovation Ventures и 01.AI Ли Кай-Фу, председатель Департамента здравоохранения эмирата Абу-Даби и генеральный директор G42 International Мансур Аль-Мансури, основатель Polynome Group Александр Ханин, а также основатель Института исследований индустрии искусственного интеллекта при Университете Цинхуа Яцинь Чжан.