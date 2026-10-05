Пассажиры авиакомпаний в Евросоюзе в будущем смогут брать на борт больше ручной клади без дополнительной платы. Стандартный авиабилет должен будет включать не только небольшую личную вещь, помещающуюся под креслом, но и отдельную сумку или чемодан для перевозки в салоне.

Как сообщает Euronews, изменения входят в масштабную реформу прав авиапассажиров, предварительная договоренность по которой была достигнута Европарламентом и странами ЕС. Однако новые нормы еще должны пройти оставшиеся этапы законодательной процедуры, поэтому действовать они начнут не сразу.

Две вещи в салон без доплаты

Согласно предлагаемым правилам, пассажир со стандартным билетом сможет бесплатно взять с собой две вещи.

Первая — небольшая личная вещь, например дамская сумка или рюкзак, которая должна помещаться под сиденьем впереди.

Вторая — более крупная ручная кладь весом до 7 килограммов. Сумма ее трех измерений — длины, ширины и высоты — не должна превышать 100 сантиметров.

Таким образом, авиакомпании уже не смогут требовать отдельную плату за такую ручную кладь, если она соответствует установленным параметрам и входит в стандартный тариф.

Когда заработают новые правила

Ближайшим возможным сроком введения новых норм Euronews называет конец 2027 года, причем октябрь 2027-го рассматривается как наиболее ранняя возможная дата.

Но она пока не окончательная. Законодательный процесс в ЕС еще не завершен, поэтому правила и сроки их введения могут измениться.

Авиакомпании смогут предлагать еще более дешевые билеты

При этом перевозчикам планируют оставить возможность продавать более дешевые тарифы пассажирам, которые готовы путешествовать вообще без ручной клади.

Как именно будет устроена такая система тарифов после вступления новых правил в силу, пока окончательно не ясно.

Что изменится для пассажиров из Латвии

После вступления правил в силу главное изменение для пассажиров, вылетающих из стран ЕС, будет заключаться в том, что стандартный тариф должен включать и небольшую личную вещь под креслом, и предусмотренную правилами ручную кладь.

Это особенно заметно может изменить условия бюджетных авиакомпаний, где сегодня более крупная сумка или чемодан для верхней багажной полки часто оплачиваются отдельно.

А что с Великобританией

После Brexit ситуация для пассажиров, вылетающих из Великобритании, будет иной. Как пишет Euronews со ссылкой на Which?, британское подразделение easyJet заявило, что новые европейские нормы не будут распространяться на рейсы, отправляющиеся из британских аэропортов.

При этом на обратном рейсе из страны ЕС британский пассажир сможет воспользоваться новыми правилами.

Главное для путешественников: пока ничего не изменилось. Нынешние правила конкретной авиакомпании продолжают действовать. Бесплатная дополнительная ручная кладь появится только после окончательного принятия и вступления новых норм ЕС в силу — ожидается, что это произойдет не раньше конца 2027 года.