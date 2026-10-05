Расследование инцидента на рейсе Flydubai FZ1073 получило новое направление. Следователи проверяют версию, согласно которой второй пилот Boeing 737 MAX мог намереваться не просто захватить управление самолетом, а использовать лайнер для удара по высотному зданию в Тель-Авиве. Среди возможных целей называются башни Азриэли.

По данным СМИ со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, изучается в том числе версия о том, что предполагаемый план мог быть вдохновлен терактами 11 сентября 2001 года. Однако принципиально важно: версия о намерении направить самолет именно на башни Азриэли пока не является установленным фактом и публично не подтверждена прокуратурой ОАЭ. Это одно из направлений расследования.

Что произошло на борту FZ1073

Инцидент произошел 30 сентября во время рейса FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. На борту находились более 170 пассажиров.

Согласно опубликованным данным, в кабине произошел конфликт, во время которого второй пилот напал на капитана. Как утверждается, в качестве оружия был использован находившийся на борту аварийный топорик. Капитан получил серьезные ранения, а второй пилот попытался получить контроль над самолетом.

После этого Boeing начал резко терять высоту.

Несмотря на ранения, капитану удалось разблокировать дверь кабины. Туда смогли попасть члены экипажа и пассажиры, которые помогли обезвредить второго пилота. Управление самолетом взяли другие пилоты Flydubai, находившиеся на борту, после чего лайнер совершил аварийную посадку в Табуке в Саудовской Аравии.

Теперь следователи пытаются установить, что именно аль-Хаммами собирался делать после захвата управления. Одна из наиболее серьезных версий заключается в том, что он намеревался продолжить полет в Израиль и направить Boeing в высотное здание.

В числе потенциальных целей в материалах расследования, по данным СМИ, фигурирует комплекс башен Азриэли — один из наиболее узнаваемых элементов панорамы Тель-Авива.

Именно поэтому в расследовании появилась параллель с событиями 11 сентября 2001 года, когда захваченные пассажирские самолеты были превращены террористами в оружие.

Но доказать наличие такого заранее разработанного плана следствию еще предстоит.

Кто такой Хамам аль-Хаммами

Особое внимание теперь приковано к биографии 29-летнего гражданина Омана. Следователи восстанавливают его жизнь практически по годам, поскольку выясняется, что вопросы к его прошлому могли возникнуть задолго до рейса FZ1073.

Один из наиболее документированных периодов связан с Австралией. По данным Reuters, в 2015 году аль-Хаммами приехал в страну по студенческой визе и поступил на инженерное направление в RMIT University в Мельбурне.

Университет подтвердил, что он действительно был его студентом. Однако образование аль-Хаммами там не завершил и диплома не получил. После прекращения учебы его студенческая виза была аннулирована в 2019 году.

Теперь австралийский этап его биографии изучают местные правоохранительные органы и спецслужбы. Reuters сообщал, что проверкой занимаются структуры, включая Австралийскую федеральную полицию и службу безопасности ASIO.

В СМИ также появились утверждения о том, что во время пребывания в Австралии будущий пилот мог попасть в поле зрения служб безопасности из-за возможного интереса к экстремистским материалам. Однако австралийские власти публично не раскрыли материалы, которые позволили бы независимо подтвердить эти сообщения.

Великобритания и авиационное образование

Еще один эпизод связан с Великобританией.

Buckinghamshire New University подтвердил СМИ, что аль-Хаммами окончил дистанционную программу по авиационному менеджменту.

При этом университет особо подчеркнул: речь шла не о летной подготовке. Эта программа сама по себе не давала квалификации пилота.

Поэтому остается важный пробел: где именно аль-Хаммами получил первоначальную летную подготовку, необходимые лицензии и квалификацию для управления пассажирскими самолетами, из опубликованной на данный момент информации полностью не ясно.

Работа в Oman Air и возможное отстранение от полетов

Самые серьезные вопросы связаны с периодом его работы в Oman Air.

По сообщениям ряда СМИ, в 2024 году к аль-Хаммами якобы возникли претензии со стороны служб безопасности. Утверждается, что причиной могли стать обнаруженные экстремистские материалы или опасения относительно его взглядов.

После этого, как сообщается, его могли отстранить от выполнения полетов и перевести на административную работу.

Именно этот эпизод теперь имеет ключевое значение. Если информация подтвердится, следователям необходимо установить, почему сведения о возможном риске не помешали аль-Хаммами впоследствии снова получить доступ к кабине пассажирского самолета.

При этом следует учитывать, что полный набор документов, на основании которых в Омане якобы было принято решение об отстранении пилота, публично не представлен. Поэтому утверждения о его радикализации пока требуют осторожной формулировки.

После Oman Air — попытка попасть в Royal Air Maroc

Следующим известным этапом стала попытка продолжить карьеру в марокканской Royal Air Maroc.

Согласно опубликованным данным, в 2025 году аль-Хаммами прошел примерно трехмесячное теоретическое обучение в рамках процедуры отбора.

Однако марокканская авиакомпания его на работу в итоге не приняла.

Причины отказа публично подробно не раскрывались. Поэтому утверждать, что решение Royal Air Maroc было связано именно с вопросами безопасности или предполагаемыми радикальными взглядами кандидата, оснований пока нет.

После этого аль-Хаммами оказался во Flydubai.

Как он прошел проверку во Flydubai

Это один из главных вопросов всего расследования.

Если подтвердится, что Oman Air ранее действительно отстранила его от полетов по соображениям безопасности, возникает очевидный вопрос: что было известно Flydubai при приеме пилота на работу?

Следователи должны выяснить, какие документы и рекомендации он предоставил, проводилась ли проверка его предыдущего места работы и существовала ли возможность получить сведения о предполагаемом отстранении в Омане.

Отдельный вопрос — обмен информацией между службами безопасности разных стран. Если один перевозчик или государственная структура уже считали пилота потенциальным риском, почему соответствующее предупреждение не оказалось доступно другому авиаперевозчику?

Почему гражданин Омана оказался на рейсе в Израиль

Еще один аспект, который теперь проверяют следователи, связан с самим назначением аль-Хаммами на маршрут Дубай — Тель-Авив.

Оман и Израиль не имеют дипломатических отношений. Поэтому после происшествия возник вопрос, каким образом гражданин Омана оказался в составе экипажа самолета, направлявшегося в Израиль, и какие проверки экипажа проводились перед рейсом.

По сообщениям СМИ, израильская сторона заранее получила данные о членах экипажа, однако на тот момент второй пилот не был обозначен как лицо, представляющее угрозу.

Теперь следствию предстоит восстановить всю цепочку — от его приема на работу и допуска к полетам до конкретного назначения на FZ1073.

Действовал один или у него были сообщники?

Это еще один центральный вопрос расследования.

Следователи изучают контакты аль-Хаммами, его электронные устройства, интернет-активность и возможные связи. Им необходимо определить, возник предполагаемый план самостоятельно или кто-то помогал его готовить.

На данный момент публичных доказательств того, что второй пилот действовал по приказу террористической организации, нет. Поэтому версия об индивидуальной радикализации остается одной из рассматриваемых.

Само расследование, судя по сообщениям СМИ, приобрело международный характер. В нем заинтересованы власти ОАЭ, Израиля, Саудовской Аравии и Омана, а отдельные эпизоды биографии пилота изучаются также в Австралии.

Главная загадка — несколько лет до Flydubai

Предварительная хронология биографии выглядит следующим образом: в 2015 году аль-Хаммами приезжает в Австралию и начинает инженерное обучение в RMIT, которое впоследствии не заканчивает; в 2019 году прекращается действие его студенческой визы; затем следуют авиационное обучение и работа, отдельные этапы которых пока остаются неясными; в 2024 году, по данным СМИ, возникают серьезные вопросы к безопасности во время его работы в Oman Air; в 2025 году он проходит этап отбора в Royal Air Maroc, но работу не получает; затем устраивается во Flydubai.

А 30 сентября 2026 года происходит инцидент на FZ1073.

Именно промежуток между предполагаемым отстранением в Oman Air и появлением аль-Хаммами в кабине Flydubai теперь может стать одной из ключевых частей расследования.

Еще одна версия: целью второго пилота Flydubai мог стать аэропорт Бен-Гурион

Есть еще одна версия того, какой именно была конечная цель второго пилота Flydubai. Ранее сообщалось, что Хамам аль-Хаммами якобы намеревался направить захваченный Boeing 737 MAX на башни Азриэли в Тель-Авиве. Однако теперь израильские СМИ приводят другую версию: целью мог быть аэропорт Бен-Гурион.

По данным журналиста израильского 12-го канала Амита Сегала, задержанный второй пилот якобы рассказал об этом во время допроса. Аналогичную информацию со ссылкой на свои источники приводит 7-й канал. Согласно этой версии, аль-Хаммами собирался после захвата самолета продолжить полет так, будто ничего необычного не произошло, выполнить стандартный заход на посадку, а уже в последние секунды направить Boeing в терминал аэропорта.

Предполагается, что именно поэтому попытка захвата произошла лишь тогда, когда самолет находился над Иорданией и приближался к Израилю. Расчет, как утверждают источники израильских СМИ, состоял в том, чтобы как можно дольше не вызывать подозрений у диспетчеров и служб безопасности и приблизиться к Бен-Гуриону на расстояние, при котором времени на перехват самолета уже практически не осталось бы.

При этом версия о Бен-Гурионе, как и появившиеся ранее сообщения о возможной атаке на башни Азриэли, пока должна рассматриваться именно как версия расследования. Окончательных официальных выводов о конкретной цели предполагаемой атаки власти ОАЭ публично не представили.

Следователям необходимо ответить сразу на несколько вопросов: действительно ли ранее его считали угрозой безопасности, почему эта информация не была передана другим авиакомпаниям, насколько тщательно проверялось его прошлое при трудоустройстве и существовал ли заранее подготовленный план нападения.

И только после этого можно будет ответить на самый тревожный вопрос: была ли произошедшая в кабине FZ1073 внезапной попыткой захватить самолет или финальной стадией заранее подготовленного плана превратить пассажирский Boeing в оружие и повторить в Тель-Авиве сценарий 11 сентября.