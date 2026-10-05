В центре Москвы после согласованного митинга, посвященного событиям октября 1993 года, были задержаны более 60 человек. По сообщениям СМИ, среди задержанных оказались представители КПРФ, партии «Яблоко» и другие участники акции.

В Москве после согласованного митинга, организованного Коммунистической партией России, полиция задержала более 60 человек. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на очевидцев и Telegram-канал «Осторожно, новости».

Акция была приурочена к годовщине событий октября 1993 года — вооруженного противостояния между президентом Борисом Ельциным и Верховным Советом, завершившегося штурмом здания парламента с применением бронетехники.

По разным оценкам, в митинге приняли участие от нескольких сотен до двух тысяч человек. После шествия участники возложили цветы к мемориалу, установленному в память о погибших во время событий 1993 года.

Во время акции звучали лозунги в поддержку политических заключенных, за честные выборы, а также критические высказывания в адрес российских властей и Роскомнадзора.

По данным очевидцев, задержания проходили в две волны. Сообщается, что среди задержанных были 26 представителей КПРФ, около 30 человек, которых СМИ называют членами партии «Яблоко», а также несколько других активистов.

Вместе с тем в пресс-службе партии «Яблоко» заявили, что не располагают информацией об участии своих членов в этой акции.

Участники митинга также выступили с требованием освободить ижевского активиста Дмитрия Морозова. По информации организаторов акции, он был задержан 2 октября после попытки провести митинг против предполагаемых нарушений на выборах. В воскресенье стало известно о возбуждении против него уголовного дела по обвинению в хранении наркотиков.

На момент публикации официальной информации российских правоохранительных органов о числе задержанных и причинах их задержания не поступало.