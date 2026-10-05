«Масштабнее интернета»: Трамп объявил о создании «Силы сверхинтеллекта».

Президент США объявил о создании межведомственной группы Super Intelligence Force (SIF) — «Силы сверхинтеллекта», - сообщает RTVI US. Новая структура будет координировать работу федеральных властей в сфере ИИ, а возглавит ее директор нацразведки Джей Клейтон, которого уже окрестили «царем ИИ».

Трамп заявил, что задача SIF — сохранить абсолютное мировое лидерство Америки в технологии, которая окажется «масштабнее промышленной революции и интернета».

Созданию SIF предшествовал закрытый саммит в Белом доме с лидерами OpenAI, Anthropic, Google, Meta и Nvidia. На ней техногиганты согласовали добровольные стандарты самоконтроля при разработке ИИ, а Трамп заявил об «историческом соглашении».

Теперь у SIF есть ровно 120 дней, чтобы предоставить президенту первый стратегический доклад о возможностях технологии и распределении ролей между государством и частным сектором. В круг постоянных собеседников группы, помимо разработчиков и военных, Трамп также включил операторов критической инфраструктуры, общественные и религиозные организации.