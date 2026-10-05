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Турецкий зерновоз затонул в Чёрном море после удара дрона. Зеленский обвиняет Россию 0 59

В мире
Дата публикации: 05.10.2026
Euronews
Изображение к статье: танкер
ФОТО: Unsplash

Новый смертельный инцидент в Черном море: в результате удара беспилотника затонуло турецкое грузовое судно, два моряка погибли, ещё 11 были спасены. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом Россию, заявив, что Москва «постоянно выбирает путь террора».

В понедельник в Черном море сухогруз, принадлежащий турецкой компании и перевозивший зерно, подвергся атаке как минимум одного беспилотника; судно загорелось и в итоге затонуло.

По сообщениям румынских властей, которые приводит Euronews Romania, в результате инцидента погибли капитан и еще один член экипажа, трое получили ранения, а один человек числится пропавшим без вести.

Румынские суда и вертолеты спасли 11 членов экипажа после того, как судно загорелось в результате взрывов; поиски пропавшего моряка продолжаются примерно в 20 милях от румынского побережья.

Как сообщает Euronews Romania, пострадавшим судном оказался сухогруз Royad Mammadov, принадлежащий турецкой компании MG Shipping 5 и ходящий под флагом Сент-Китс и Невис.

Согласно данным службы отслеживания морского трафика, в последний раз судно было зафиксировано примерно за три часа до атаки, когда оно вышло из украинского порта Измаил и направлялось в итальянскую Равенну.

По данным Romania Journal, беспилотники атаковали Royad Mammadov в понедельник утром недалеко от платформ проекта Neptune Deep (проект по добыче природного газа на румынском шельфе Черного моря).

Румынские власти пока не назвали подозреваемого в совершении этого нападения, однако президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нанесении «ужасающего удара двух российских беспилотников по гражданскому судну, перевозившему кукурузу в нейтральных водах».

«Украина неоднократно предлагала конкретные шаги по деэскалации ситуации и обеспечению безопасности в Черном море. Соответствующие предложения поступали и от третьих стран», — говорится в заявлении Зеленского.

«Но Россия неизменно выбирает террор и потопление гражданских судов вместо нормального судоходства. Необходимо давление для восстановления глобальной продовольственной безопасности. И все, кто искренне в этом заинтересован, должны помочь».

Этот инцидент произошел на фоне роста случаев проникновения беспилотников в воздушное пространство вблизи румынских портов на Черном море и участившихся за последние месяцы нарушений воздушного пространства Румынии российскими дронами.

Страны восточного фланга Европы, включая входящую в НАТО Румынию, сталкиваются со всё более массовым появлением БПЛА. Турция также является членом НАТО.

В августе истребитель уничтожил начиненный взрывчаткой морской беспилотник неподалеку от крупнейшего в Европе морского газового месторождения в Черном море. Это случилось через несколько часов после того, как другой дрон нарушил воздушное пространство Румынии и упал рядом с украинской границей.

Президент Румынии Никушор Дан возложил на Россию ответственность за этот инцидент и осудил действия Москвы, назвав их эскалацией «безответственных инцидентов».

Инцидент, произошедший в понедельник, случился в пределах исключительной экономической зоны Румынии, примерно в 9 морских милях от морской платформы «Пескэруш» (Pescăruș).

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#НАТО #Украина #Турция #безопасность #Румыния #беспилотники #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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