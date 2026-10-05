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Во Франции 15-летний подросток обжег женщине лицо во время студенческих беспорядков 0 42

В мире
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нападение на женщину во время студенческих протестов во Франции.

Во французском Марселе полиция задержала 15-летнего подростка после нападения на женщину во время студенческих протестов. Инцидент попал на видео: человек в маске направил в лицо прохожей струю пламени.

Как сообщает New York Post со ссылкой на Le Parisien, для нападения использовалось импровизированное устройство из аэрозольного баллончика и зажигалки. Пострадавшая находилась возле автобусной остановки.

Женщина получила ожоги лица первой степени. Медицинскую помощь ей оказали непосредственно на месте происшествия.

Подозреваемого, которому, по данным издания, 15 лет, французская полиция задержала вскоре после нападения.

Протесты охватили французские школы

Инцидент произошел в пятницу на фоне студенческих протестов, проходящих во Франции. Участники акций требуют улучшить условия в учебных заведениях.

Среди основных претензий протестующих — неудовлетворительное состояние школьной инфраструктуры, слишком высокая температура в классах и частое отсутствие сотрудников.

На опубликованных кадрах подросток скрывает лицо маской. Обстоятельства нападения и его мотивы выясняют правоохранительные органы.

Случай в Марселе стал одним из наиболее резонансных эпизодов протестов: случайная прохожая получила ожоги в результате действий несовершеннолетнего участника беспорядков.

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#полиция #Франция #протесты #безопасность #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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