Вооруженные силы США нанесли очередной удар по судну в Карибском море, которое американские военные считают причастным к контрабанде наркотиков. По данным Южного командования ВС США, погибли четыре человека.

Военные США в воскресенье нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по данным американской стороны, использовалось для контрабанды наркотиков. В результате атаки погибли четыре человека.

Как сообщили в Южном командовании Вооруженных сил США (SOUTHCOM), операция проводилась на одном из известных маршрутов наркотрафика. Другие подробности о судне и личности погибших пока не приводятся.

Этот удар стал очередным эпизодом операции Southern Spear («Южное копье»), которую администрация президента Дональда Трампа начала в сентябре прошлого года. Ее цель, по заявлению Вашингтона, — борьба с морской контрабандой наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.

По официальным данным США, за время проведения операции было нанесено уже 70 ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков. В результате этих операций погибли не менее 235 человек.

Американские власти утверждают, что целью становятся суда, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Однако подробных доказательств причастности каждого конкретного судна к такой деятельности власти США публично не представили.

Именно это стало причиной продолжающихся споров вокруг операции. Эксперты по международному праву и ряд правозащитных организаций считают, что подобные удары могут противоречить нормам международного права, поскольку направлены против гражданских судов и лиц, которые не участвуют в вооруженном конфликте и, по мнению критиков, не представляют непосредственной угрозы для США.

Администрация США эти обвинения не комментировала, продолжая заявлять, что операция направлена на борьбу с международными наркокартелями и защиту национальной безопасности.