Вооруженные силы США нанесли очередной удар по судну в Карибском море, которое американские военные считают причастным к контрабанде наркотиков. По данным Южного командования ВС США, погибли четыре человека.
Военные США в воскресенье нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по данным американской стороны, использовалось для контрабанды наркотиков. В результате атаки погибли четыре человека.
Как сообщили в Южном командовании Вооруженных сил США (SOUTHCOM), операция проводилась на одном из известных маршрутов наркотрафика. Другие подробности о судне и личности погибших пока не приводятся.
Этот удар стал очередным эпизодом операции Southern Spear («Южное копье»), которую администрация президента Дональда Трампа начала в сентябре прошлого года. Ее цель, по заявлению Вашингтона, — борьба с морской контрабандой наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.
По официальным данным США, за время проведения операции было нанесено уже 70 ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков. В результате этих операций погибли не менее 235 человек.
Американские власти утверждают, что целью становятся суда, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Однако подробных доказательств причастности каждого конкретного судна к такой деятельности власти США публично не представили.
Именно это стало причиной продолжающихся споров вокруг операции. Эксперты по международному праву и ряд правозащитных организаций считают, что подобные удары могут противоречить нормам международного права, поскольку направлены против гражданских судов и лиц, которые не участвуют в вооруженном конфликте и, по мнению критиков, не представляют непосредственной угрозы для США.
Администрация США эти обвинения не комментировала, продолжая заявлять, что операция направлена на борьбу с международными наркокартелями и защиту национальной безопасности.
On October 4, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in narco-trafficking. The operation killed four narco-terrorists. @DeptofWar— U.S. Southern Command (@Southcom) October 5, 2026
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