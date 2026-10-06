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Дроны атаковали два судна у берегов страны НАТО: одно затонуло, экипаж пропал 1 927

В мире
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Все 18 членов экипажа Able покинули судно и были спасены болгарским паромом Dioscuria.

Все 18 членов экипажа Able были спасены болгарским паромом Dioscuria.

В исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море произошла беспрецедентная атака на торговое судоходство: беспилотники поразили два коммерческих судна. Одно из них затонуло, на втором вспыхнул пожар. Болгарские власти созвали экстренное совещание.

Как сообщает Euronews со ссылкой на болгарские источники, речь идет о сухогрузах Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау. Сигналы бедствия с атакованных судов поступили около четырех часов утра 6 октября. Происхождение беспилотников и обстоятельства атаки пока не установлены.

Одно судно ушло под воду

По предварительным данным Maritime.bg, Alfa Watan получил критические повреждения конструкции и затонул к востоку от болгарского побережья. Информация о судьбе его экипажа пока остается неподтвержденной; Euronews со ссылкой на руководителя спасательной операции Румена Николова сообщает, что моряки числятся пропавшими без вести.

На Able после удара возник сильный пожар. Все 18 членов экипажа покинули судно и были спасены болгарским паромом Dioscuria. Среди спасенных есть пострадавшие, которым оказали первую помощь на борту.

Болгария созвала экстренное совещание

После произошедшего премьер-министр Болгарии Румен Радев созвал экстренное совещание с представителями министерств и спецслужб.

По данным Maritime.bg, это первый зарегистрированный случай атаки на торговые суда в исключительной экономической зоне Болгарии. При этом на данный момент публично не установлено, кому принадлежали атаковавшие беспилотники и откуда они были запущены.

Таким образом, пока ключевой вопрос остается без ответа: кто стоит за атакой на суда у берегов Болгарии. Спасательная операция продолжается, а власти страны выясняют обстоятельства произошедшего.

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#моряки #Болгария #дроны #беспилотники
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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