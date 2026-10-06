Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экс-главу немецкой разведки задержали по подозрению в работе на иностранную спецслужбу 4 736

В мире
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аугуст Ханнинг
ФОТО: Youtube

В Германии задержан бывший руководитель Федеральной разведывательной службы (BND) Аугуст Ханнинг. Прокуратура подозревает его в государственной измене и сотрудничестве с иностранной разведкой.

Бывший президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг задержан в рамках расследования дела о шпионаже. Информацию о возбуждении уголовного дела во вторник подтвердила Генеральная прокуратура Германии.

80-летнему Ханнингу инкриминируют государственную измену и деятельность в интересах иностранной разведывательной службы.

Одновременно с бывшим руководителем спецслужбы задержан действующий сотрудник BND. По версии следствия, после ухода Ханнинга с поста главы разведки он продолжал передавать ему секретную информацию.

Расследование касается одного из самых высокопоставленных бывших представителей немецких спецслужб. Подобные дела в отношении экс-руководителей разведки в Германии происходят крайне редко и обычно вызывают широкий общественный резонанс.

Аугуст Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии с 1998 по 2005 год. После ухода с государственной службы он занимался частным консультированием в сфере безопасности.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщают, что государство, в интересах которого, предположительно, велась разведывательная деятельность, не является Россией. Официально эта информация пока не подтверждена прокуратурой.

Следствие продолжается, а правоохранительные органы пока не раскрывают других подробностей дела.

×
#разведка #безопасность #шпионаж #прокуратура #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пожар
Изображение к статье: Европарламент
Изображение к статье: B-1
Изображение к статье: дтп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Истребители НАТО
Политика
Изображение к статье: Мужчина с пистолетом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Юникредит, Россия и финансовая геополитика
В мире
Изображение к статье: Дарите свою любовь детям: пять способов достучаться до сердца ребенка
Люблю!
Изображение к статье: собаки
Наша Латвия
1
Изображение к статье: пограничный столб Беларуси
Политика
1
Изображение к статье: Истребители НАТО
Политика
Изображение к статье: Мужчина с пистолетом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Юникредит, Россия и финансовая геополитика
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео