В Германии задержан бывший руководитель Федеральной разведывательной службы (BND) Аугуст Ханнинг. Прокуратура подозревает его в государственной измене и сотрудничестве с иностранной разведкой.

Бывший президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг задержан в рамках расследования дела о шпионаже. Информацию о возбуждении уголовного дела во вторник подтвердила Генеральная прокуратура Германии.

80-летнему Ханнингу инкриминируют государственную измену и деятельность в интересах иностранной разведывательной службы.

Одновременно с бывшим руководителем спецслужбы задержан действующий сотрудник BND. По версии следствия, после ухода Ханнинга с поста главы разведки он продолжал передавать ему секретную информацию.

Расследование касается одного из самых высокопоставленных бывших представителей немецких спецслужб. Подобные дела в отношении экс-руководителей разведки в Германии происходят крайне редко и обычно вызывают широкий общественный резонанс.

Аугуст Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии с 1998 по 2005 год. После ухода с государственной службы он занимался частным консультированием в сфере безопасности.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщают, что государство, в интересах которого, предположительно, велась разведывательная деятельность, не является Россией. Официально эта информация пока не подтверждена прокуратурой.

Следствие продолжается, а правоохранительные органы пока не раскрывают других подробностей дела.