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Европарламент готовит резолюцию по выборам в России и войне в Украине 3 409

В мире
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европарламент
ФОТО: Unsplash.com

Во вторник депутаты Европейского парламента совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас обсудят прошедшие в России парламентские выборы и их последствия. Голосование по соответствующей резолюции запланировано на четверг.

Депутаты Европейского парламента во вторник обсудят парламентские выборы, прошедшие в России с 18 по 20 сентября, а также их влияние на ситуацию в стране и в Украине. В дебатах примет участие верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ожидается, что депутаты осудят выборы как недемократические и заявят, что они стали еще одним свидетельством усиления контроля Кремля над политической системой России.

Также Европарламент намерен дать оценку влиянию выборов на российское гражданское общество и осудить проведение голосования на оккупированных Россией территориях Украины. Голосование по проекту резолюции назначено на четверг, 8 октября.

По данным российских властей, на выборах победила партия «Единая Россия», получившая более половины голосов избирателей.

Кроме нее в Государственную думу, согласно официальным данным, прошли Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России, партия «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Власти России заявили, что явка составила 56%, что выше показателя парламентских выборов 2021 года.

Несмотря на протесты Украины и международного сообщества, голосование также было организовано на занятых Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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#выборы #Украина #Европарламент #кремль #голосование #Россия #демократия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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