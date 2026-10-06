Франция впервые провела испытательный запуск новейшей версии стратегической баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд. Президент Эммануэль Макрон лично наблюдал за пуском и после испытания заявил, что необходимый сигнал был отправлен «громко и ясно».

Как cообщает Reuters, запуск состоялся 6 октября у побережья Бретани на фоне повышенной напряженности между Россией и странами НАТО.

M51.3 стартовала с атомной подводной лодки Le Vigilant. Ядерной боеголовки на ракете не было — Министерство вооруженных сил Франции подчеркивает, что испытание проводилось без ядерного заряда и в строгом соответствии с международными обязательствами страны.

Пуск состоялся в рамках операции Smertrios. Одной из его основных задач была проверка способности Le Vigilant применять новую версию M51 после завершения масштабного технического обслуживания и ремонта.

За ракетой на протяжении всего полета следили средства Генеральной дирекции по вооружению Франции, в том числе специальное измерительное судно Monge. Расчетная зона падения находилась в Северной Атлантике в нескольких сотнях километров от ближайшего побережья.

Испытание признано успешным.

M51.3 представляет собой третью версию французской стратегической баллистической ракеты морского базирования M51. Она была официально принята на вооружение 24 октября 2025 года и стала одним из ключевых элементов модернизации французских сил ядерного сдерживания.

По данным Министерства вооруженных сил Франции, новая версия отличается от предшественников увеличенной дальностью, более высокой точностью и улучшенной способностью преодолевать системы противоракетной обороны. M51.3 предназначена для оснащения новыми ядерными боевыми блоками TNO-2.

Точная дальность M51.3 официально не раскрывается. Reuters отмечает, что для семейства M51 в открытых источниках обычно называется дальность порядка 9000 километров и более, а французские представители заявляли, что новая модификация способна лететь дальше.

Особое внимание привлекла реакция Макрона, наблюдавшего за испытанием.

«Сегодня мы стали сильнее. Сигнал отправлен громко и ясно туда, где его должны получить», — заявил французский президент.

При этом он не уточнил, кому именно адресован этот сигнал.

Reuters обращает внимание на международный контекст испытания. Незадолго до него Владимир Путин вновь предостерег западные страны от эскалации вокруг Украины и Калининградской области, расположенной между Литвой и Польшей. Москва неоднократно заявляла, что при необходимости будет защищать Калининград всеми имеющимися средствами.

Само Министерство вооруженных сил Франции Россию в сообщении об испытании не упоминало. Официально запуск объясняется проверкой боеготовности подлодки и дальнейшей модернизацией французских сил ядерного сдерживания.

Однако Париж в последнее время заметно активизировал дискуссию о роли своего ядерного потенциала в обеспечении безопасности Европы. Весной Макрон объявил о расширении французского ядерного арсенала и предложил европейским партнерам более тесное сотрудничество — от совместных учений до возможного временного размещения способных нести ядерное оружие французских средств на территории союзников.

Основой морской составляющей французских сил сдерживания остаются четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.

По оценке, которую приводит Reuters, Франция располагает примерно 290 ядерными боезарядами и ежегодно тратит около 5,6 миллиарда евро на содержание и модернизацию своего ядерного потенциала.

Испытание M51.3 поэтому имеет двойное значение. Формально Париж проверил новую ракету и боеготовность одной из своих стратегических подлодок. Но слова Макрона о «громком и ясном» сигнале придают техническому испытанию очевидный политический подтекст — особенно на фоне обострившейся дискуссии о ядерном сдерживании и безопасности Европы.