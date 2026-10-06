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Францию охватывает «Акт III»: к протестующим школьникам присоединились учителя и студенты 1 230

В мире
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школьные протесты во Франции
ФОТО: Getty images

Во Франции школьный протест, начавшийся несколько недель назад с локальных выступлений, перерос в общенациональное движение.

Во вторник, 6 октября, десятки тысяч лицеистов вновь вышли на улицы, а к ним присоединились студенты и работники образования. Власти усилили меры безопасности после серии столкновений и тяжелых травм среди подростков.

Как сообщает Euronews, третья общенациональная акция, получившая название «Акт III», началась еще на рассвете. Уже примерно с семи утра блокировались лицеи и университеты, в том числе Сорбонна в Париже.

Протестное движение зародилось в середине сентября в парижском регионе, а затем распространилось практически по всей стране. Учащиеся требуют увеличить финансирование образования, решить проблему нехватки преподавателей и другого персонала, уменьшить переполненность классов и привести в порядок школьные здания.

Еще одной причиной недовольства стала система поступления в вузы Parcoursup. Участники протестов считают, что она усиливает давление на старшеклассников и социальное неравенство при поступлении.

Накануне нынешней акции протесты затронули около 590 лицеев из примерно 3700 по всей Франции. Во вторник движение впервые получило столь масштабную поддержку профсоюзов работников образования — к выступлениям присоединились FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud и Solidaires.

Лицеистов также поддержали студенческие организации. Они подготовили совместную платформу из десяти неотложных требований, которую предлагают использовать как основу для переговоров с правительством.

Обстановка остается напряженной. По данным правительства, с начала протестов ранения получили 215 учащихся. Более пяти тысяч человек были помещены под стражу, причем подавляющее большинство задержанных — несовершеннолетние.

Одним из самых тяжелых эпизодов произошедшего стал инцидент утром 5 октября возле лицея Auguste-Béhal в Лансе. 15-летний школьник получил крайне тяжелую травму руки после взрыва полицейской гранаты.

По данным TF1, подросток участвовал в школьной акции. Предварительно установлено, что граната взорвалась у него в руке. Прокуратура Бетюна начала расследование обстоятельств случившегося.

Это уже не первый случай тяжелого ранения несовершеннолетнего во время нынешних протестов. Ранее в Туре 16-летний лицеист лишился зрения на один глаз. Прокуратура сообщала, что характер травм совместим с попаданием боеприпаса из полицейского травматического оружия LBD.

На фоне этих происшествий действия полиции стали отдельной темой общественной дискуссии. Профсоюзы преподавателей, представители левых партий и объединения родителей требуют снизить уровень силового противостояния.

Правительство, со своей стороны, призывает участников выступлений к мирному протесту. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил министрам до конца октября подготовить предложения по ключевым требованиям учащихся — в том числе по замене отсутствующих учителей, организации школьного дня и ремонту учебных заведений.

Однако выполнить часть требований будет непросто из-за состояния государственных финансов Франции и необходимости ограничивать бюджетные расходы.

Нынешний «Акт III» становится важным этапом протестов: движение, которое начиналось с недовольства условиями в отдельных школах, объединило лицеистов, студентов, преподавателей и профсоюзы и превратилось в один из крупнейших молодежных протестов во Франции за последние десятилетия.

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#полиция #Франция #образование #протесты #студенты #школьники #учителя
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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