Британская компания Brand Finance, которая специализируется в сфере аудита и оценки стоимости брендов, представила рейтинг самых дорогих люксовых брендов в мире.

Лидером списка девятый год подряд остается автомобильный бренд Porsche. При этом если год назад его оценивали в $41,1 млрд, то к настоящему моменту он заметно подешевел – до $35,17 млрд.

На втором месте бренд парфюмерии, косметики и одежды Chanel, который оценили в $34,34 млрд.

Топ-3 замыкает бренд знаменитого французского дома моды Louis Vuitton с $28,81 млрд.