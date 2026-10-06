Литва сделала еще один крупный шаг в пересмотре своей оборонной политики. Сейм 6 октября поддержал конституционную поправку, которая должна убрать запрет на размещение в стране оружия массового уничтожения, включая ядерное, а также иностранных военных баз.

За изменение Конституции проголосовали 106 депутатов, против — 18, шестеро воздержались. Окончательное голосование назначено на 12 января 2027 года. Для принятия поправки потребуется не менее 94 голосов из 141.

Как сообщает Reuters, действующие ограничения появились более трех десятилетий назад после восстановления независимости Литвы. Сейчас Вильнюс намерен устранить юридические препятствия, которые в будущем могут помешать использовать весь потенциал НАТО для сдерживания возможного противника.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее подчеркивал: решения о размещении ядерного оружия в стране сейчас нет. Смысл изменения Конституции заключается в том, чтобы Литва получила возможность принять такое решение в будущем, если этого потребует ситуация в сфере безопасности.

Поправка касается статьи 137 Конституции, которая сейчас гласит, что на территории Литвы не могут находиться оружие массового уничтожения и военные базы иностранных государств. Таким образом, ее отмена потенциально открывает путь не только для ядерного оружия союзников, но и для постоянных иностранных военных баз.

Это особенно важно на фоне параллельной инициативы Вильнюса добиться постоянного присутствия американских войск. Сейчас США держат в Литве на ротационной основе бронетанковый батальон численностью около 1000 военнослужащих. Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс 6 октября заявил, что Литва готова сама оплатить расходы на создание постоянной американской базы, если Вашингтон примет соответствующее политическое решение.

Москва отреагировала сразу

Кремль уже предупредил, что возможное появление американской военной инфраструктуры и ядерного оружия в Литве будет рассматриваться Россией как дальнейшая эскалация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приближение военной инфраструктуры США к российским границам Москва воспринимает как повышение напряженности. По его словам, то же самое относится к потенциальному размещению ядерного оружия на территории соседнего государства.

При этом решение Сейма не означает, что американские или другие ядерные боеприпасы теперь автоматически появятся в Литве. После окончательного изменения Конституции будет устранен внутренний правовой запрет, а любое реальное размещение потребует отдельных политических и военных решений Литвы и ее союзников.

Контекст решения заметно шире самой ядерной темы. Еще в июле литовские парламентские партии договорились добиваться отмены ограничений, а Науседа объяснял необходимость пересмотра Конституции ухудшением геополитической обстановки. Литва одновременно укрепляет границу и строит инфраструктуру для постоянного размещения немецкой бригады.

Таким образом, Вильнюс пока не приглашает ядерное оружие на свою территорию, но убирает правовой барьер, который не позволял бы сделать это даже в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью. Именно эта возможность — вместе с перспективой постоянной американской базы — и вызвала резкую реакцию Москвы.