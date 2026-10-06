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Литва пересаживает жителей на общественный транспорт: билеты будут вдвое дешевле 1 185

В мире
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правительство Литвы решило временно ввести 50-процентную скидку на общественный транспорт
ФОТО: BB.LV/AI

Правительство Литвы решило временно ввести 50-процентную скидку на общественный транспорт из-за сохраняющихся высоких цен на топливо. С 9 октября и до конца года вдвое дешевле станут билеты на местные поезда, а с 1 ноября аналогичную скидку планируется распространить на междугородние автобусы, сообщает BNS.

По предварительным расчетам, компенсация скидок на железнодорожные билеты обойдется государству в 2,8 миллиона евро, а на автобусные — примерно в 3,15 миллиона евро.

Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс объяснил решение тем, что подорожание топлива особенно сильно ударило по жителям, которым приходится регулярно преодолевать большие расстояния. По его словам, аналогичная 50-процентная скидка на железнодорожные билеты уже применялась весной и ею воспользовались более миллиона пассажиров.

Теперь правительство решило не только вернуть эту меру, но и распространить ее на междугородние автобусы.

Министр транспорта и коммуникаций Юрас Таминскас отметил, что предыдущая скидка была хорошо воспринята населением и помогла смягчить последствия роста цен на топливо. Поэтому власти решили вновь использовать уже проверенный механизм.

При этом автобусная скидка пока окончательно не утверждена. Подготовленные Министерством транспорта поправки к закону о льготах на общественном пассажирском транспорте еще должен принять Сейм.

После вступления поправок в силу скидка будет распространяться на коммерческие регулярные междугородние автобусные маршруты, а государство станет компенсировать перевозчикам недополученные доходы.

Власти предусмотрели и защиту от возможного искусственного повышения тарифов перед введением льготы. Автобусные компании должны будут предоставлять Администрации транспортной безопасности Литвы подробную информацию о проданных билетах.

Скидка в размере 50% на железнодорожные билеты уже действовала в апреле и мае. Министерство рассчитывает, что новый период льгот позволит привлечь к поездкам на поездах еще около 45 тысяч пассажиров.

Ранее литовское правительство рассматривало различные способы смягчить последствия подорожания топлива. Однако снижение акциза на дизель премьер называл слишком дорогостоящей мерой. В итоге власти предпочли направить бюджетные средства непосредственно на удешевление общественного транспорта.

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#Литва #транспорт #топливо #автобусы #правительство #экономика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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