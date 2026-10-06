В ночь на вторник Украина осуществила одну из крупнейших атак беспилотников на Москву и Московскую область. По официальным данным, погиб один человек, несколько получили ранения, а пожар возник на крупнейшей нефтебазе Подмосковья.

В результате масштабной атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область погиб один человек, несколько получили ранения, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Meduza.

В городском округе Солнечногорск Московской области погиб 20-летний мужчина. Еще несколько человек получили ранения, трое из них были госпитализированы.

В Истринском городском округе повреждены десять жилых домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В Домодедово загорелся частный дом, еще один жилой дом был разрушен в районе Барыбино.

По данным украинских Telegram-каналов и независимого российского издания Astra, опубликованным со ссылкой на фотографии и видеозаписи очевидцев, пожар возник на линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская». Согласно открытым данным, это крупнейшая нефтебаза Московской области и один из ключевых узлов снабжения Москвы и Подмосковья нефтепродуктами. Станция входит в структуру компании «Транснефтепродукт».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что над регионом были уничтожены 185 украинских беспилотников. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 5 октября в направлении Москвы и Подмосковья были запущены около 650 беспилотников, большинство из которых, по его словам, были сбиты на дальних подступах. Он также утверждает, что 105 беспилотников были уничтожены на подлете к Москве.