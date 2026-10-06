Итальянский банк UniCredit получил разрешение на продажу части своего российского подразделения. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, что открывает банку возможность провести ранее анонсированную реорганизацию бизнеса в России.

Итальянский UniCredit сможет приступить к продаже части своего российского подразделения после подписания соответствующего указа Владимиром Путиным. Документ позволяет банку провести запланированную реорганизацию бизнеса в России.

UniCredit остается одним из крупнейших западных банков, продолжающих работать на российском рынке после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

Еще в мае банк сообщил, что намерен продать часть «АО Банк» частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщалось, что потенциальный покупатель имеет давние связи с деловыми и финансовыми кругами страны.

При этом полностью уходить из России UniCredit пока не планирует. Банк намерен сохранить часть своего платежного бизнеса.

Для иностранных компаний, продолжающих работать в России, сделки по продаже активов требуют специального разрешения российских властей. Без такого согласования завершить подобные операции невозможно.

В UniCredit заявили, что подписанный указ создает юридическую возможность для реализации намеченной сделки и завершения реорганизации российского бизнеса.

После начала войны многие западные финансовые организации объявили о сокращении присутствия в России или полностью покинули рынок. Однако часть крупных банков продолжает искать варианты постепенного выхода, учитывая действующие в стране ограничения на продажу активов.