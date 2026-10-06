В организации считают, что доступ к достоверной информации на русском языке может быть одним из инструментов противодействия кремлевской дезинформации, сообщает LETA.

На прошлой неделе Сейм принял поправки к закону об общественных электронных СМИ и управлении ими. Они предусматривают существенное изменение подхода к созданию контента на языках национальных меньшинств.

В частности, для так называемых самодостаточных языков, к которым в Латвии относится русский, контент общественных СМИ предполагается создавать лишь в исключительных случаях. Среди них — чрезвычайная ситуация, режим чрезвычайного положения или необходимость опровергнуть опасную для общества дезинформацию.

«Репортеры без границ» заявили, что понимают значение безопасности Латвии и укрепления государственного языка, однако одновременно подчеркнули важность сохранения доступа к надежной информации на русском.

По мнению организации, такой контент способен противостоять распространяемой Кремлем дезинформации. RSF также обращает внимание на необходимость сохранения редакционной независимости LSM.

До сих пор законодательство предусматривало обязанность общественных СМИ создавать определенный контент на языках национальных меньшинств — на практике чаще всего речь шла о русском языке. После вступления поправок в силу это станет правом общественных СМИ, а не обязательной обязанностью.

При этом возможность создавать передачи и другие материалы на языках национальных меньшинств сохранится, если это необходимо для интеграции общества и его информирования. Особое внимание предполагается уделять тем меньшинствам, языки которых не являются в Латвии самодостаточными.

Для русского языка условия будут значительно строже: его использование в общественных СМИ предполагается преимущественно в исключительных ситуациях, в том числе для целенаправленного опровержения дезинформации, способной представлять угрозу обществу и государству.

Изменения также ограничат возможности создавать целые программы общественного радио и телевидения на иностранных языках — для такого контента можно будет использовать лишь часть эфирного времени.

Авторы поправок объясняют их необходимостью укрепить статус латышского языка как единственного государственного и сформировать единое информационное пространство, одновременно сохраняя баланс между информированием общества и интересами национальной безопасности.

Поправки планируется ввести в действие с 1 мая 2027 года.