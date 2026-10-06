Президент США Трамп одобрил исполнение смертного приговора офицерв Нидалю Хасану, осужденному за массовое убийство на базе Форт-Худ. Это может стать первой казнью по приговору военного суда в США с 1961 года.

В США будет исполнен смертный приговор военного суда, вынесенный в 2013 году американскому офицеру Нидалю Хасану, который устроил кровавую бойню на базе Форт-Худ в штате Техас. Казнь бывшего военного врача-психиатра, в 2009 году застрелившего 13 человек и ранившего 32 человека, санкционировал в понедельник, 5 октября, президент США Дональд Трамп.

Предложение казнить 56-летнего Хасана через расстрел внес министр обороны США Пит Хегсет, Трамп поддержал его рекомендацию. Время и место казни назначит глава Пентагона.

По американскому законодательству, любой смертный приговор военнослужащему США должен быть утвержден президентом, который имеет право заменить эту меру наказания. Если приговор Нидалю Хасану будет приведен в исполнение, это будет первая казнь американского военнослужащего с 1961 года, а также первый расстрел военного в США с 1945 года.

Хасан убил 13 человек на военной базе в Техасе

Американец палестинского происхождения Нидаль Хасан 5 ноября 2009 года с криками "Аллаху акбар!" открыл стрельбу на базе Форт-Худ по безоружным сослуживцам, собравшимся для прохождения медосмотра. Полицейские ответным огнем ранили Хасана, с тех пор его ноги парализованы. Свои действия военный медик объяснил желанием защитить мусульман в Афганистане от американских солдат.

В 2013 году майор Хасан был признан виновным по всем 32 пунктам обвинения, военный трибунал после четырехчасового совещания единогласно приговорил его к смертной казни. Суд счел доказанным, что преступление было вдохновлено идеологией террористической сети "Аль-Каида".

Нидаль Хасан выслушал приговор абсолютно спокойно. На процессе он никогда не оспаривал своей вины, отказался от адвокатов и защищал себя сам, хотя никаких свидетелей или показаний в свою пользу суду не представил. Адвокаты, принудительно назначенные ему по закону, выразили мнение, что Хасан намеренно старался добиться смертного приговора. С тех пор он содержится в военной тюрьме в штате Канзас.

Смертная казнь в США

Как отмечает агентство AFP, после возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года число смертных приговоров, приведенных в исполнение в США, резко возросло. Расстрел как способ казни по суду разрешен в пяти штатах. В 2025 году в штате Южная Каролина были проведены три казни путем расстрела, что стало первыми случаями применения данного метода казни в США с 2010 года.

Решение о казни Хасана принято спустя несколько дней после того, как в штате Теннесси сорвалась попытка приведения смертного приговора в исполнение. Осужденная за убийство Криста Пайк пережила две инъекции смертельного яда и с тех пор находится в критическом состоянии. Этот случай вновь разжег дискуссию о смертной казни, пишет "Немецкая волна".