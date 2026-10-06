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Трамп рассказал, почему США вывели бомбардировщики с базы в Великобритании 0 286

В мире
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: B-1
ФОТО: Wikipedia

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские бомбардировщики B-1 были выведены с британской авиабазы RAF Фэрфорд после получения информации о возможной террористической угрозе. По его словам, самолеты были лишь передислоцированы на небольшое расстояние.

США вывели все свои стратегические бомбардировщики B-1 с авиабазы Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) Фэрфорд после получения информации о возможной террористической угрозе. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп.

Накануне Вашингтон подтвердил, что самолеты покинули базу, которую США использовали для нанесения ударов по Ирану. При этом британские власти подчеркивали, что объект остается безопасным.

«Была определенная угроза», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, вместо того чтобы подвергать самолеты риску, США приняли решение временно перебазировать их.

27 сентября возле авиабазы Фэрфорд были задержаны пять мужчин по подозрению в подготовке террористического акта. Уже на следующий день их освободили под залог, пока полиция продолжает расследование и выясняет, могла ли к предполагаемому заговору быть причастна какая-либо иностранная страна.

Все задержанные являются гражданами Великобритании старше 20 лет. Позже по этому делу был также задержан мужчина с британским и иранским гражданством, которого впоследствии также освободили под залог.

Следствие не обнаружило в трех подозрительных микроавтобусах взрывчатых веществ, однако антитеррористическая полиция сообщила, что в них было найдено некоторое количество бензина.

Трамп отказался отвечать на вопрос, была ли угроза связана с боевыми беспилотниками, однако заявил, что США знают, кто стоял за этими угрозами, и добавил, что эти лица были связаны с Ираном.

По информации The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников, решение о перебазировании бомбардировщиков было принято после получения новых разведывательных данных о возможном заговоре, связанном с поддерживаемыми Ираном структурами.

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#Иран #США #разведка #Великобритания #задержание #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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