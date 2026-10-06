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Трамп разрешил свободную продажу красного дизельного топлива 0 1001

В мире
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который снимает ограничения на продажу окрашенного в красный цвет дизельного топлива. Ранее его могли использовать только для сельскохозяйственной техники и другого внедорожного транспорта, поскольку такое топливо не облагается дорожными налогами.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий всем желающим покупать так называемое красное дизельное топливо, которое раньше предназначалось исключительно для сельскохозяйственной техники, строительных машин и другого внедорожного оборудования.

Главное отличие такого топлива заключается не в его составе, а в налоговом режиме. Красный краситель используется для маркировки дизеля, освобожденного от дорожных топливных налогов.

По словам Трампа, новый указ отменяет требование использовать это топливо только вне автомобильных дорог, благодаря чему его теперь можно приобретать независимо от целей использования.

Решение принято на фоне роста цен на топливо, вызванного войной с Ираном. Администрация рассчитывает, что расширение доступа к более дешевому дизельному топливу поможет снизить расходы потребителей.

Фактически речь идет о временном смягчении правил использования льготного топлива, которое ранее продавалось ограниченному кругу потребителей.

Объявляя о подписании указа на митинге в Небраске, Трамп с юмором признался, что сам никогда не пользовался таким дизельным топливом.

«Я не знаю, что это, черт возьми, такое, но, что бы это ни было, оно должно быть очень хорошим», — сказал президент.

Решение также имеет политическое значение. Оно принято менее чем за месяц до промежуточных выборов в Конгресс США, на которых рост цен на топливо остается одной из наиболее обсуждаемых тем.

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#выборы #США #налоги #Дональд Трамп #энергетика #топливо #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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