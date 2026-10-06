Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность создания постоянной американской военной базы в Литве. В Вильнюсе эту инициативу назвали важным сигналом и выразили готовность финансировать ее реализацию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация рассмотрит возможность создания постоянной военной базы США в Литве. Такое заявление он сделал в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста литовской телерадиокомпании LRT.

«Они мои друзья, они отличные люди, так что мы обязательно изучим этот вопрос», — сказал Трамп.

В литовском руководстве слова американского президента встретили позитивно. Министр обороны Робертас Каунас подчеркнул, что никаких окончательных решений пока нет, однако сама готовность обсуждать эту идею является важным сигналом для Литвы.

По его словам, Вашингтон положительно оценивает усилия страны по укреплению обороны и развитию сотрудничества с союзниками. Министр также сообщил, что лично предложил американской стороне рассмотреть возможность создания постоянной базы во время своего визита в США в конце сентября.

Литовские власти заявляют, что готовы продолжать работу над этим вопросом. Каунас отметил, что Вильнюс сделает все возможное, чтобы инициатива получила дальнейшее развитие.

С похожим заявлением выступил и премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс. По его мнению, постоянное присутствие американских войск стало бы дополнительной гарантией безопасности и фактором сдерживания в регионе.

Глава правительства также подчеркнул, что Литва готова взять на себя финансовые расходы, связанные с размещением постоянной базы. По его словам, теперь многое зависит от политического решения Вашингтона.

Американские военные находятся в Литве с 2014 года, однако их присутствие организовано по принципу ротации. Подразделения регулярно сменяют друг друга, а постоянной базы США в стране пока нет.

Этим летом численность американского контингента в Литве сократилась до чуть более ста военнослужащих в связи с пересмотром военного присутствия США в Европе. Однако уже в конце сентября было объявлено о переброске в страну двух батальонов, что вновь увеличило численность американских сил до более чем тысячи человек.

Создание постоянной базы стало бы качественно новым этапом военного сотрудничества США и Литвы, однако пока речь идет лишь о возможности, которую американская администрация намерена изучить.