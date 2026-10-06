Накануне выборов в Латвии и Эстонии в интернете распространялась серия тщательно подготовленных фейков: украинскому военному приписали убийство трех солдат НАТО, президентов Эстонии и Литвы попытались связать с Джеффри Эпштейном, а украинский беспилотник «обвинили» в повреждении двух истребителей F-16 на эстонской авиабазе.

Исследователи считают эти истории частью связанной с Россией информационной кампании, целью которой было посеять сомнения в надежности НАТО, Украины и системы безопасности стран Балтии.

О результатах нового исследования лондонской компании Refute 6 октября сообщил Euronews. По данным исследователей, организаторы кампании делали ставку не столько на поддержку или дискредитацию отдельных кандидатов, сколько на наиболее болезненные для жителей региона темы — войну России против Украины, безопасность границ, НАТО и беспилотники.

Один из самых заметных фейков был непосредственно связан с Латвией. В интернете появился ролик, стилизованный под репортаж Euronews. В нем утверждалось, будто украинский военнослужащий во время проходивших в Латвии учений Baltic Trust 26 застрелил трех военных НАТО, а затем покончил с собой.

Никакой подобной трагедии не происходило. Национальные вооруженные силы Латвии назвали информацию скоординированной дезинформационной кампанией, а Euronews отдельно подтвердил, что не создавал и не публиковал этот видеосюжет.

Однако к моменту опровержения история уже успела широко разойтись. По данным Refute, ее распространяли с 14 августа по 6 сентября десятки аккаунтов с совокупной аудиторией более 1,85 миллиона человек.

Для придания выдумке правдоподобия использовалось реальное событие — учения Baltic Trust 26. Их плановое завершение пытались представить как внезапное прекращение маневров после якобы произошедшего убийства.

Еще одна информационная операция была направлена против руководства стран Балтии. На сайте, внешне имитировавшем известное брюссельское издание EUobserver, появилась вымышленная публикация, связывавшая президента Эстонии Алара Кариса и президента Литвы Гитанаса Науседу с сетью Джеффри Эпштейна.

Чтобы подделка выглядела убедительнее, создатели ресурса копировали настоящие статьи и биографии журналистов EUobserver. Затем выдуманную историю начали продвигать при помощи ролика с озвучкой, созданной с использованием искусственного интеллекта, и более десятка аккаунтов в социальных сетях. Их общая аудитория оценивалась примерно в 780 тысяч человек.

Третья история была построена вокруг одной из самых чувствительных для Эстонии тем — защиты воздушного пространства.

Поддельный сайт, копировавший американское военное издание The Defense Post, утверждал, будто украинский беспилотник проник в воздушное пространство Эстонии и повредил возле авиабазы Эмари два португальских истребителя F-16. Предполагаемый ущерб авторы фейка оценили примерно в 120 миллионов евро.

Для создания убедительной легенды вновь использовались реальные события — случаи появления беспилотников в воздушном пространстве стран Балтии. Но к ним добавлялась полностью вымышленная история о поврежденных самолетах НАТО.

Исследователи отмечают еще одну особенность операции: один и тот же фейк не просто переводили на разные языки, а перерабатывали под конкретную аудиторию. Refute обнаружила восемь вариантов одного из роликов, в том числе версии для испаноязычных и арабоязычных пользователей и варианты с кадрами, созданными искусственным интеллектом.

Ранее Digital Forensic Research Lab (DFRLab) связала похожие операции против стран Балтии с кампанией Storm-1516. Исследователи обнаружили распространение подобных материалов на английском, русском, испанском, итальянском, французском, немецком и других языках. Некоторые из задействованных аккаунтов ранее использовались в информационных операциях, связанных с выборами в Молдове и Армении.

По оценке исследователей, ставка делалась на эффект накопления: множество внешне правдоподобных историй должно было создать у аудитории ощущение, что безопасность стран Балтии постоянно дает сбои — украинские военные якобы убивают солдат НАТО, украинские дроны уничтожают западную технику, а политическое руководство региона оказывается замешано в громких международных скандалах.

Факт о фальшивом ролике с «тремя погибшими военными НАТО» дополнительно подтверждается отдельной проверкой Euronews от 7 сентября: редакция установила, что такого происшествия не было, а видео лишь имитировало фирменный стиль телеканала.

Таким образом, главным объектом атаки становились не отдельные политики, а доверие — к НАТО, Украине, государственным институтам и способности Латвии, Эстонии и Литвы обеспечить собственную безопасность.