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В Квебеке к власти пришли сторонники независимости: референдум хотят провести после ухода Трампа 0 164

В мире
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: партийный митинг в Канаде
ФОТО: пресс-фото

На парламентских выборах в канадской провинции Квебек победила «Квебекская партия», выступающая за независимость региона. Хотя партия не получила большинства мест, именно ее лидер Поль Сен-Пьер Пламондон возглавит новое правительство.

Победу на выборах в парламент Квебека одержала сепаратистская «Квебекская партия» (Parti Québécois, PQ), которая после более чем десяти лет в оппозиции возвращается к власти. Однако сформировать ей предстоит правительство меньшинства, поэтому для принятия ключевых решений понадобится поддержка других политических сил.

По предварительным итогам голосования, партия получила 56 из 127 мест в парламенте провинции. Для самостоятельного большинства необходимо было не менее 64 мандатов.

Новым премьер-министром Квебека станет лидер PQ Поль Сен-Пьер Пламондон. Он уже заявлял, что намерен провести референдум о независимости провинции, однако не раньше окончания президентского срока Дональда Трампа в США.

По словам политика, столь важный вопрос требует спокойной общественной дискуссии и не должен зависеть от международной политической повестки. Поэтому проведение нового референдума исключается как минимум до 2029 года.

Хотя идея независимости остается главным пунктом программы победившей партии, сейчас ее поддерживает лишь около 30% жителей Квебека. До этого жители провинции уже дважды голосовали против выхода из состава Канады — в 1980 и 1995 годах.

Для большинства жителей региона сегодня не менее важными остаются рост стоимости жизни и сохранение французского языка. Именно эти темы аналитики называют одними из главных причин роста популярности «Квебекской партии».

Квебек и без того обладает широкими полномочиями. Провинция самостоятельно администрирует подоходный налог, проводит собственную иммиграционную политику с акцентом на франкоязычных мигрантов и законодательно закрепила особый статус французского языка.

Премьер-министр Канады Марк Карни уже поздравил Пламондона с победой, подчеркнув, что сильный Квебек остается важной частью сильной Канады. На федеральном уровне результаты выборов не рассматривают как протест против политики Оттавы.

Помимо вопроса независимости, новое правительство намерено добиваться дальнейшего сокращения роли британской монархии в жизни провинции. В частности, Пламондон предлагает прекратить финансирование института вице-губернатора, который представляет в Квебеке короля Карла III.

Согласно опросу Leger, проведенному в 2025 году, большинство жителей Квебека не испытывают привязанности к британской монархии, а идея дистанцирования от нее пользуется большей поддержкой, чем полный выход провинции из состава Канады.

Тем временем тема возможного изменения государственного устройства обсуждается и в других регионах страны. Уже 19 октября в Альберте состоится голосование о том, следует ли начинать процедуру подготовки обязательного референдума по вопросу выхода провинции из состава Канады.

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#выборы #референдум #Канада #независимость #монархия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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