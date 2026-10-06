Американские школы установили новый рекорд по числу запрещенных книг. За последний учебный год из школьных библиотек и учебного процесса убрали почти 12 тысяч произведений — примерно на шесть тысяч больше, чем годом ранее. Причем теперь решать судьбу книг все чаще помогает искусственный интеллект.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на исследование правозащитной организации PEN America, это максимальный показатель с 2021 года, когда организация начала вести подобную статистику. В PEN считают происходящее свидетельством дальнейшего обострения проблемы ограничений на книги в американских школах.

Под запретом — книги о расе и ЛГБТ

В ряде американских штатов действуют строгие правила относительно того, какие темы разрешено обсуждать и преподавать в школах. В результате из школьных библиотек изымаются произведения, затрагивающие, в частности, вопросы расы и ЛГБТ.

Больше всего запретов зафиксировано в Техасе и Флориде, где большинство принадлежит Республиканской партии. По оценке PEN America, эти штаты превратились в наиболее яркие примеры ограничений доступа к литературе в системе образования.

Как и прежде, чаще всего ограничения затрагивают литературу категории Young Adult — книги для подростков и молодежи. Преимущественно речь идет о художественных произведениях.

ИИ запускает «снежный ком»

Особое внимание авторы исследования обращают на новую тенденцию: школьные округа все чаще используют искусственный интеллект, чтобы определить, следует ли ограничивать доступ к той или иной книге.

По утверждению PEN America, возникает своеобразный замкнутый круг. ИИ учитывает информацию о том, какие произведения уже запрещались в других школах, и это может влиять на последующие решения. В результате содержание конкретной книги, как утверждает организация, иногда уже не становится главным предметом оценки.

В PEN называют такой механизм «эффектом снежного кома»: предыдущие запреты способны становиться основанием для новых.

Стивен Кинг — рекордсмен

Больше всего ограничений коснулось произведений Стивена Кинга — PEN насчитала 312 случаев запрета его книг.

Среди произведений, которые в течение года особенно часто попадали под ограничения, названы «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, «Бегущий за ветром» Халеда Хоссейни и «В поисках Аляски» Джона Грина.

В списках запрещенных произведений на протяжении нескольких лет оказывается и «Дневник Анны Франк» — претензии связаны с содержащимися в книге фрагментами на тему сексуальности.

Ограничения затронули также графические романы и набирающую популярность в США японскую мангу. PEN отмечает, что отдельные изображения могут оцениваться вне контекста произведения, а в некоторых случаях под запрет попадает не одна книга, а целая серия.

По мнению PEN America, подобная практика ограничивает свободу чтения и лишает школьников возможности знакомиться с различными взглядами, голосами и литературными произведениями.

И теперь спор о запрещенных книгах в США приобретает новое измерение: решения, которые прежде принимали люди после изучения произведений, все чаще помогают принимать алгоритмы — причем предыдущий запрет одной книги способен стать аргументом для следующего.