На юге Швеции двухэтажный автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии погиб 18-летний молодой человек, более 40 человек получили травмы, около десяти из них находятся в тяжелом состоянии.

На юге Швеции в понедельник произошла крупная авария с участием двухэтажного автобуса. По данным полиции, в результате ДТП погиб 18-летний молодой человек, еще более 40 человек получили травмы.

Авария произошла во второй половине дня на участке дороги между городами Векшё и Альвеста. По неустановленной пока причине автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на бок.

На место происшествия были направлены несколько бригад скорой помощи, пожарно-спасательные подразделения и полиция.

По информации Управления здравоохранения лена Крунуберг, в аварии пострадали более 40 человек, при этом около десяти получили тяжелые травмы.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранительные органы. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.