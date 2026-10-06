Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Швеции опрокинулся автобус: один погибший и более 40 пострадавших 0 245

В мире
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: Youtube

На юге Швеции двухэтажный автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии погиб 18-летний молодой человек, более 40 человек получили травмы, около десяти из них находятся в тяжелом состоянии.

На юге Швеции в понедельник произошла крупная авария с участием двухэтажного автобуса. По данным полиции, в результате ДТП погиб 18-летний молодой человек, еще более 40 человек получили травмы.

Авария произошла во второй половине дня на участке дороги между городами Векшё и Альвеста. По неустановленной пока причине автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на бок.

На место происшествия были направлены несколько бригад скорой помощи, пожарно-спасательные подразделения и полиция.

По информации Управления здравоохранения лена Крунуберг, в аварии пострадали более 40 человек, при этом около десяти получили тяжелые травмы.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранительные органы. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.

×
#полиция #Швеция #ДТП #скорая помощь #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чумная палочка
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Бундесвер
Изображение к статье: Нападение на женщину во время студенческих протестов во Франции. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Paolo Nikolato
Спорт
Изображение к статье: Состоится крупнейшая в Прибалтике B2B-форум Riga Comm 2026
Наша Латвия
Изображение к статье: здание сгд
ЧП и криминал
Изображение к статье: vugd
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина моет подоконник
Люблю!
Изображение к статье: Брава
Политика
2
Изображение к статье: Paolo Nikolato
Спорт
Изображение к статье: Состоится крупнейшая в Прибалтике B2B-форум Riga Comm 2026
Наша Латвия
Изображение к статье: здание сгд
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео