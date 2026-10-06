Латвия намерена добиваться дополнительного финансирования из следующего многолетнего бюджета Евросоюза, аргументируя это последствиями российской агрессии против Украины и особыми вызовами, с которыми сталкивается страна на восточной границе ЕС.

Как сообщает подготовленный Министерством иностранных дел информационный доклад, эту позицию Латвия представит 13 октября на заседании Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге. Переговоры будут посвящены бюджету Евросоюза на 2028–2034 годы.

Одним из главных требований станет сохранение предусмотренного Еврокомиссией финансирования на безопасность и оборону. Для Латвии эта тема уже является одной из основных в переговорах о следующем бюджете ЕС: ранее правительство также заявляло, что безопасность восточного региона должна учитываться при распределении европейских средств.

Деньги нужны не только на оборону

Латвия намерена отстаивать сохранение предложенного финансирования по плану партнерства стран и регионов, а также добиваться дополнительных средств для общей сельскохозяйственной политики. Одна из целей — дальнейшее выравнивание прямых выплат латвийским фермерам.

Рига также заинтересована в сохранении финансирования Connecting Europe Facility, в том числе его транспортной части и средств на военную мобильность.

Кроме того, Латвия хочет добиться такого регионального критерия в Европейском фонде конкурентоспособности, который позволил бы латвийским предприятиям активнее участвовать в финансируемых ЕС проектах.

Латвия готова обсуждать увеличение бюджета ЕС

Позиция Риги заключается в том, что для одновременного финансирования традиционных направлений европейской политики и резко возросших расходов на оборону общий бюджет Евросоюза должен быть больше.

Поэтому Латвия готова обсуждать введение новых собственных ресурсов ЕС, то есть дополнительных источников поступлений в общеевропейский бюджет.

На заседании также будут обсуждаться конкурентоспособность ЕС, упрощение законодательства для бизнеса, верховенство права в Венгрии, демократическая устойчивость общества и подготовка Евросоюза к дальнейшему расширению.

Латвия выступает за то, чтобы необходимые внутренние реформы ЕС проводились в рамках существующих европейских договоров. При этом Рига намерена подчеркнуть: реформирование самого Евросоюза и его расширение должны идти параллельно, и задержка одного процесса не должна становиться причиной для остановки другого.

Таким образом, в предстоящих бюджетных переговорах Латвия намерена использовать фактор восточной границы как один из ключевых аргументов: стране нужны дополнительные европейские средства на безопасность, оборону и военную мобильность, но одновременно Рига не хочет потерять финансирование сельского хозяйства, инфраструктуры и развития экономики.