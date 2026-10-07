Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

АдГ и BSW в Саксонии-Анхальт примут резолюцию о прекращении помощи Украине 0 145

В мире
Дата публикации: 07.10.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: флаг Германии
ФОТО: twitter

Ультраправая "Альтернатива для Германии" и левопопулистский BSW, которые вместе образуют большинство в ландтаге Саксонии-Анхальт, намерены принять совместную резолюцию о прекращении помощи Украине.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левопопулистский "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW, ранее - "Союз Сары Вагенкнехт"), которые по итогам земельных выборов вместе образуют большинство в ландтаге Саксонии-Анхальт, намерены в ближайшее время принять первую совместную резолюцию - о прекращении помощи Украине. Об этом в среду, 7 октября, сообщили информационные агентства dpa и Reuters.

Авторы документа призывают парламент земли объявить о провале политики санкций против России, а также поставок оружия и финансовой помощи Украине. В тексте также указано о необходимости "использовать все имеющиеся средства, в частности представление соответствующей инициативы в бундесрате, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в Украине и проводить политику мира". "Необходимы немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с Россией", - приводит dpa цитату из документа. Целью резолюции авторы называют нормализацию экономических отношений между Германией и Россией и незамедлительную отмену санкций.

Для голосования по документу планируется провести специальную сессию парламента, которая, как ожидается, состоится 14 октября. При этом документ может иметь только символическое значение, поскольку земельные правительства не отвечают за внешнюю и энергетическую политику Германии.

Лидер фракции BSW Шульце: Мы выполняем предвыборное обещание

О проекте резолюции стало известно на следующий день после того, как в ландтаге Саксонии-Анхальт выбрали новых руководителей. Новым председателем избрали Тобиаса Рауша (Tobias Rausch) из АдГ, а его заместителями - однопартийца Ханса-Томаса Тильшнайдера (Hans-Thomas Tillschneider) и Карстена Борхерта (Carsten Borchert) из Христианско-демократического союза (ХДС).

Лидер парламентской фракции BSW Томас Шульце (Thomas Schulze) в комментарии dpa заявил, что документ стал выполнением предвыборного обещания партии. "Нам нужна политика, которая больше думает о Кётене (город в Саксонии-Анхальт. - Ред.), чем о Киеве. <...> Мы больше не можем позволить себе эту войну", - приводит агентство слова его заместительницы Клаудии Виттиг (Claudia Wittig).

Последняя также отметила, что BSW и АдГ быстро достигли согласия по резолюции. "Это вовсе не означает, что мы должны поддерживать какие-либо другие предложения АдГ", - добавила Виттиг. Она ожидает, что Свен Шульце (Sven Schulze) из ХДС, который до выборов в декабре сохраняет пост премьер-министра Саксонии-Анхальт, представит совместную резолюцию АдГ и BSW в бундесрате.

×
#выборы #Украина #санкции #партии #мирные переговоры #Россия #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: заложники 7 октября
Изображение к статье: Разведка
Изображение к статье: Во время дневного выпуска новостей в эфир попала фотография с грубой надписью в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.
Изображение к статье: ракета "Тополь"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кулбергс и Шлесерс
Политика
Изображение к статье: новая тюрьма в Лиепае
Наша Латвия
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгарс Таварс
Политика
Изображение к статье: кадр из фильма
Политика
Изображение к статье: зал заседаний сейма
Политика
Изображение к статье: Трамп
В мире
Изображение к статье: Кулбергс и Шлесерс
Политика
Изображение к статье: новая тюрьма в Лиепае
Наша Латвия
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгарс Таварс
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео