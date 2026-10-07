Ультраправая "Альтернатива для Германии" и левопопулистский BSW, которые вместе образуют большинство в ландтаге Саксонии-Анхальт, намерены принять совместную резолюцию о прекращении помощи Украине.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левопопулистский "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW, ранее - "Союз Сары Вагенкнехт"), которые по итогам земельных выборов вместе образуют большинство в ландтаге Саксонии-Анхальт, намерены в ближайшее время принять первую совместную резолюцию - о прекращении помощи Украине. Об этом в среду, 7 октября, сообщили информационные агентства dpa и Reuters.

Авторы документа призывают парламент земли объявить о провале политики санкций против России, а также поставок оружия и финансовой помощи Украине. В тексте также указано о необходимости "использовать все имеющиеся средства, в частности представление соответствующей инициативы в бундесрате, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в Украине и проводить политику мира". "Необходимы немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с Россией", - приводит dpa цитату из документа. Целью резолюции авторы называют нормализацию экономических отношений между Германией и Россией и незамедлительную отмену санкций.

Для голосования по документу планируется провести специальную сессию парламента, которая, как ожидается, состоится 14 октября. При этом документ может иметь только символическое значение, поскольку земельные правительства не отвечают за внешнюю и энергетическую политику Германии.

Лидер фракции BSW Шульце: Мы выполняем предвыборное обещание

О проекте резолюции стало известно на следующий день после того, как в ландтаге Саксонии-Анхальт выбрали новых руководителей. Новым председателем избрали Тобиаса Рауша (Tobias Rausch) из АдГ, а его заместителями - однопартийца Ханса-Томаса Тильшнайдера (Hans-Thomas Tillschneider) и Карстена Борхерта (Carsten Borchert) из Христианско-демократического союза (ХДС).

Лидер парламентской фракции BSW Томас Шульце (Thomas Schulze) в комментарии dpa заявил, что документ стал выполнением предвыборного обещания партии. "Нам нужна политика, которая больше думает о Кётене (город в Саксонии-Анхальт. - Ред.), чем о Киеве. <...> Мы больше не можем позволить себе эту войну", - приводит агентство слова его заместительницы Клаудии Виттиг (Claudia Wittig).

Последняя также отметила, что BSW и АдГ быстро достигли согласия по резолюции. "Это вовсе не означает, что мы должны поддерживать какие-либо другие предложения АдГ", - добавила Виттиг. Она ожидает, что Свен Шульце (Sven Schulze) из ХДС, который до выборов в декабре сохраняет пост премьер-министра Саксонии-Анхальт, представит совместную резолюцию АдГ и BSW в бундесрате.