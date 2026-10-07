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ЕС согласовал новые масштабные санкции против России 0 54

В мире
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Санкции против России
ФОТО: BB.LV/AI

Страны Европейского союза в среду согласовали новый масштабный пакет санкций против России. Под ограничения попадут почти 1600 физических и юридических лиц, преимущественно связанных с российской военной и оружейной промышленностью.

Как сообщает AFP, достигнутую договоренность должны официально утвердить министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник.

По словам дипломатов, большинство новых фигурантов санкционного списка имеют отношение к российской военной промышленности и производству вооружений.

После введения новых ограничений общее число физических и юридических лиц, в отношении которых ЕС применил санкции в связи с войной в Украине, приблизится к 4500.

Предусмотренные меры включают, в частности, замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.

Еще 77 человек — из-за выборов в России

Отдельно страны ЕС согласовали санкции против 77 человек в связи с недавними выборами в Государственную думу России, которые Брюссель осудил как сфальсифицированные.

Среди попавших под ограничения — трое членов избирательных комиссий.

В Брюсселе уже думают о следующих санкциях

Тем временем Евросоюз рассматривает возможность начать работу над еще одним масштабным пакетом экономических санкций против России.

Однако, как отмечают дипломаты, находить новые меры, по которым удается добиться согласия всех государств ЕС, становится все сложнее.

Поэтому в дальнейшем Брюссель может изменить подход и разделять санкционные меры на более мелкие пакеты. Предполагается, что согласовать их между странами ЕС будет проще.

Таким образом, санкционное давление на Россию продолжится, однако его формат может измениться: вместо крупных пакетов Евросоюз может перейти к более частому введению отдельных групп ограничений.

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#выборы #санкции #дипломатия #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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