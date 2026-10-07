В среду Европейский парламент проведет дебаты о возможном проникновении исламистских сетей в государственные структуры и гражданское общество, а также обсудит необходимость общеевропейской стратегии противодействия таким угрозам. Голосование по соответствующей резолюции запланировано на четверг.

Европейский парламент в среду обсудит вопросы, связанные с возможным влиянием исламистских сетей на государственные институты и организации гражданского общества в странах Евросоюза. Депутаты также рассмотрят необходимость разработки общеевропейской стратегии по противодействию так называемому исламистскому «проникновению» и влиянию сети «Братьев-мусульман».

В центре обсуждения окажется утверждение, что отдельные структуры могут пытаться расширять свое влияние через общественные организации и государственные институты, продвигая политическую повестку под видом поддержки демократических ценностей. В повестке заседания в качестве примера упоминается сеть, связанная с организацией «Братья-мусульмане».

В последние годы тема получила больше внимания в ряде стран ЕС, где продолжаются дискуссии о том, как обеспечить баланс между защитой национальной безопасности, свободой объединений и соблюдением основных прав.

Дебаты могут стать основой для дальнейших шагов на уровне Евросоюза. Уже в четверг Европарламент планирует проголосовать по проекту резолюции, посвященной этой теме.

Организация «Братья-мусульмане» была основана в Египте в 1928 году Хасаном аль-Банной. Со временем движение распространилось и на другие страны Ближнего Востока, а отношение к нему существенно различается в разных государствах: в одних оно запрещено, в других продолжает действовать легально или через связанные структуры.

В начале этого года администрация президента США Дональда Трампа признала террористическими ряд структур, связанных с «Братьями-мусульманами» в Египте, Иордании и Ливане. Государственный секретарь Марко Рубио тогда заявил, что решение принято в рамках мер по предотвращению насилия и дестабилизирующей деятельности отдельных подразделений движения.

В Египте деятельность организации запрещена с 2013 года, а в Иордании аналогичный запрет вступил в силу в прошлом году. При этом на уровне Европейского союза единый статус для всей организации отсутствует, а вокруг возможных мер продолжаются политические дискуссии.