Францию охватила масштабная волна школьных и студенческих протестов, которую СМИ называют одной из самых серьезных за последние десятилетия.

Молодые люди блокируют учебные заведения и выходят на улицы, а к акциям присоединяются преподаватели и профсоюзы. С конца сентября число задержанных превысило 6500 человек, сотни участников протестов и сотрудников сил безопасности получили травмы.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на МВД Франции, только 6 октября были задержаны 488 человек. Всего с начала нынешней волны протестов, стартовавшей в конце сентября, под стражу попали 6547 человек.

Во вторник протесты вышли на новый уровень. По подсчетам МВД, в демонстрациях по всей стране приняли участие около 266 тысяч человек, тогда как организаторы заявили примерно о 450 тысячах участников.

Акции сопровождаются блокированием лицеев и университетов. Учащиеся требуют увеличить финансирование образования, нанять больше преподавателей и другого персонала, сократить число учеников в классах и улучшить состояние школьных зданий. Недовольство вызывает и действующая система поступления в высшие учебные заведения Parcoursup.

Одним из символов нынешней волны протестов стали утренние баррикады возле учебных заведений. В Париже протестующие блокировали в том числе Сорбонну. В предыдущий день акции различного масштаба затронули около 590 из примерно 3700 французских лицеев.

Ситуация в некоторых городах переросла в столкновения с полицией. По данным французских властей, с начала протестов пострадали 215 школьников и 85 работников системы образования. Ранения также получили более 700 полицейских и жандармов.

Особый резонанс вызвал инцидент в городе Ланс. 5 октября возле лицея Огюста Беаля 15-летний подросток получил тяжелую травму руки после взрыва полицейской гранаты. Прокуратура Бетюна начала расследование обстоятельств произошедшего. Еще один серьезный случай произошел в Туре, где 16-летний подросток потерял зрение на один глаз; характер травмы, по имеющейся информации, может соответствовать попаданию резиновой пули LBD.

К протестному движению присоединились студенты и крупнейшие профсоюзные объединения работников образования. Акции, начавшиеся как школьные выступления, постепенно превратились в более широкую кампанию против ситуации во французской системе образования.

Правительство пытается снизить напряженность. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил министрам подготовить предложения по наиболее острым проблемам образования до конца октября.

Однако пока признаков быстрого завершения протестов нет. После нескольких недель блокад и демонстраций школьный протест превратился в серьезную проблему для французских властей, а число задержаний уже исчисляется тысячами.