Спустя год после освобождения из сектора Газа 37-летний Максим Харкин признается: вернуться к прежней жизни ему так и не удалось. Он провел в плену 738 дней, большую часть этого времени — в подземных туннелях.

«Я уже никогда не стану тем человеком, которым был 6 октября. Это невозможно. Нельзя стереть воспоминания и просто все забыть, как бы мне этого ни хотелось», — рассказал Харкин нидерландской телерадиокомпании NOS.

Харкин оказался среди последних заложников, освобожденных из Газы в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. Домой он вернулся 13 октября 2025 года.

Поехал спасать друга — и оказался в плену

7 октября 2023 года Максим находился с друзьями на музыкальном фестивале Nova, когда началось нападение ХАМАС. Тысячи участников фестиваля пытались спастись бегством.

Харкин тоже уехал, однако после звонка друга решил вернуться, чтобы помочь ему. Друг был застрелен, а самого Максима похитили и увезли в Газу.

«Вдоль всей дороги я видел огромное количество тел. Все вокруг было в крови», — вспоминает он.

Первые месяцы пленник находился в домах, однако затем его перевели под землю. По словам Харкина, один год и четыре месяца он практически непрерывно провел в туннелях.

«Я не поднимался наверх, не видел солнца, не дышал свежим воздухом», — рассказал он.

«Это была томатная паста»

Во время плена Харкин дважды появился в видеороликах ХАМАС. На одной из записей он сидел в туннеле с окровавленной повязкой на голове, говорил, что пострадал в результате израильской бомбардировки, критиковал действия израильской армии и призывал общество добиваться освобождения заложников.

Теперь Харкин утверждает, что сцена была постановочной.

«Все было инсценировано. Это была не кровь — они намазали повязку томатным соусом. Я бы предпочел его съесть», — рассказал бывший заложник.

После освобождения началась другая борьба

Когда Харкин вернулся домой после 738 дней плена, он весил около 50 килограммов. Физические последствия постепенно отступают — мужчина даже снова получил водительские права, — однако психологическое восстановление оказалось гораздо сложнее.

У него по-прежнему плохой аппетит, проблемы со сном и флешбэки. Воспоминания о плене могут вызвать самые обычные вещи — определенный цвет, запах или звук.

«С одной стороны, я испытал огромное облегчение, увидев семью и убедившись, что с ними все в порядке. Но сразу понял: настоящая борьба только начинается. Теперь нам приходится бороться за психическое и физическое здоровье — свое и наших семей», — говорит Харкин.

Он считает, что его близким в каком-то смысле пришлось даже тяжелее.

«Я по крайней мере знал, что жив. Они не знали ничего. Физически и психологически они тоже были полностью истощены», — рассказал он.

Врачи пока не знают всех последствий

Харкин получает государственную помощь, а также поддержку частных организаций, работающих с бывшими заложниками и их семьями.

Специалисты признают, что столкнулись с необычной ситуацией: современной практике практически неизвестны случаи, когда столь большое число гражданских людей одновременно пережило длительное удержание в плену и тяжелое насилие.

Поэтому пока невозможно точно предсказать, как травмы бывших заложников проявятся через несколько лет и какая помощь им потребуется в долгосрочной перспективе.

Сам Харкин говорит, что сейчас ему особенно важна поддержка окружающих.