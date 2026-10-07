Это первая годовщина, когда в секторе Газа больше не осталось израильских пленных — все выжившие вернулись домой, а тела погибших возвращены.

В среду израильтяне почтили минутой молчания третью годовщину нападения 7 октября 2023 года, организованного ХАМАС. Как установило расследование ООН, тогда погибли 1200 человек, еще 252 были захвачены в заложники.

На юге Израиля семьи погибших скорбели на дорожных развязках, у бомбоубежищ и на месте музыкального фестиваля Nova — во всех точках, куда в день самого смертоносного нападения на страну ворвались боевики.

Это первая годовщина, когда все заложники уже вернулись домой, что придает трауру новое звучание.

Среди тех, кто отмечал этот день, был 37‑летний Элькана Бохбот, похищенный с фестиваля Nova и впервые встречающий эту дату в Израиле. Он был освобожден в прошлом году после 738 дней плена, большую часть которых провёл в тоннеле на глубине 50 метров. По его словам, рождение дочери в августе этого года стало его посланием похитителям: "Мы, израильтяне, были здесь и будем здесь всегда".

На месте музыкального фестиваля Nova, где боевики ХАМАС на пикапах и парапланах открыли огонь на рассвете 7 октября, родственники склонили головы в молчании. Затем кто-то включил и техно-музыку в память о погибших.

И у Nova, и в кибуце Кфар-Аза, ставшем ещё одной площадкой массовых убийств три года назад, корреспонденты AFP слышали громкие разрывы со стороны границы с Газой: Израиль наносил новые удары, несмотря на официально действующее уже год прекращение огня.

Власти Газы сообщили, что в результате ночных ударов по анклаву, значительная часть которого в ответ на худшее в истории нападение на Израиль была превращена в руины непрекращающимися бомбардировками, погибли как минимум 2 человека.

Мероприятия в среду проходили отдельно от официальных государственных поминальных церемоний, которые состоялись 5 октября, чтобы оказаться ближе к годовщине по еврейскому календарю.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что „убийцам не будет прощения“, и заверил, что никогда не допустит, чтобы ХАМАС вновь правил в Газе.

Более 200 бывших заложников и членов их семей в прошлом году обратились к Нетаньяху с требованием провести расследование событий 7 октября или уйти в отставку, однако израильский премьер предпочёл опубликовать отредактированные правительственные документы вместо запуска официального расследования и назвал нападения „серьёзным провалом разведки“.

По данным ООН, в ходе ответной кампании Израиля могли погибнуть до 75 000 палестинцев.

ООН сообщала этим летом, что около 1,7 млн палестинцев, то есть примерно 80 % населения, живут в палатках и временных убежищах, тогда как израильские карты показывают, что более половины территории сектора Газа сейчас находится под контролем израильских войск.