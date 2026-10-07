Осужденная к смертной казни американка Криста Пайк пришла в сознание спустя несколько дней после неудачной попытки приведения приговора в исполнение. Теперь власти Теннесси должны решить, будут ли они повторно проводить процедуру, которая, по словам специалистов, не имеет аналогов в современной практике.

50-летняя Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за убийство Коллин Слемер в 1995 году, пришла в сознание после неудачной смертельной инъекции и уже может разговаривать. Сейчас она находится в больнице под усиленной охраной, где получает интенсивную медицинскую помощь, пишет tv3.lv.

Приговор должны были привести в исполнение на прошлой неделе в штате Теннесси с помощью смертельной инъекции пентобарбитала. После процедуры женщину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где врачи несколько дней пытались вывести препарат из организма.

По словам адвокатов Пайк и независимых экспертов, речь может идти о беспрецедентном случае.

«Пайк — единственный человек, которому действительно ввели токсичное вещество. Было сделано все, что предусмотрено процедурой исполнения смертной казни, но она просто не сработала. Такого никогда раньше не происходило», — заявила профессор криминологии Университета Фордхэма Дебора Денно.

По словам специалиста, ранее были известны семь случаев, когда осужденные выживали после попытки казни, однако тогда исполнителям не удавалось ввести смертельный препарат в вену.

Анестезиолог Джоэл Зивот, консультирующий защиту Пайк, также назвал произошедшее крайне необычным.

«Большинство людей после смертельной инъекции умирают. На самом деле почти все, кроме Кристы Пайк. То, что она выжила, — крайне необычный случай», — отметил врач.

При этом он подчеркнул, что состояние женщины пока не позволяет делать окончательные выводы. По словам Зивота, врачам еще предстоит выяснить, какое количество пентобарбитала попало в кровоток, какой была концентрация вещества в организме и с какими долгосрочными последствиями может столкнуться пациентка.

«Я ни в коем случае не стал бы утверждать, что все самые серьезные риски уже позади», — добавил он.

Ранее Зивот предположил, что одной из причин неудачной казни могло стать то, что препарат не попал непосредственно в кровоток, а распространился в тканях под кожей. До этого врач также предупреждал, что из-за задержки с реанимацией существует риск повреждения головного мозга.

Адвокаты Пайк еще до исполнения приговора заявляли, что у их подзащитной есть особенности здоровья, включая тромбоцитоз, нарушения свертываемости крови и очень узкие вены, которые могли осложнить проведение смертельной инъекции. По их словам, в результате процедуры женщина получила серьезные повреждения рук.

Власти Теннесси пока не сообщили, будет ли предпринята новая попытка привести смертный приговор в исполнение, и не объяснили, почему смертельная инъекция оказалась неэффективной.

На фоне произошедшего губернатор штата Билл Ли приостановил исполнение смертных приговоров в Теннесси до конца года, а руководитель пенитенциарной системы штата объявил о намерении уйти в отставку.

В среду в Нэшвилле состоится судебное заседание с участием адвокатов Кристы Пайк, которое может определить дальнейшее развитие этого беспрецедентного дела.