Министр внутренних дел Мартинас Катялинас говорит, что Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) поступила правильно, вернув в Россию мужчину, приплывшего в Литву из Калининграда по Нямунасу (Неману), который позже был приговорен у себя на родине к шести годам лишения свободы.

Кроме того, по данным министра, упомянутый гражданин обвинялся не только в осуждении войны в Украине.

«Когда желание получить убежище было выражено действительно невнятно, ему объяснили все процедуры, которые необходимо выполнить, и как должно быть оформлено его прошение. Сам гражданин России отказался заполнять прошение об убежище», – сообщил в среду журналистам Катялинас.

«Я полностью поддерживаю решение СОГГЛ вернуть гражданина России на территорию России», – подчеркнул он.

По его словам, такое решение СОГГЛ приняла после консультаций с Департаментом государственной безопасности.

Как сообщало агентство BNS, 17 сентября сотрудники СОГГЛ вернули в Россию мужчину, приплывшего по реке Нямунас из Калининградской области.

Тогда в СОГГЛ заявили, что данных об угрозах мужчине, его особом статусе и возможном приеме в Европейский союз не было, в категорию уязвимых лиц он не входил, поэтому было принято решение его не впускать.

Как позже сообщил портал Lrytas, возвращенный в середине сентября в Россию мужчина был осужден и приговорен к шести годам лишения свободы – 68-летний гражданин России будет отбывать срок в колонии строгого режима за посты, осуждающие войну в Украине.

Lrytas со ссылкой на российский портал Ruwest сообщил, что Игорю Одинцову вынесен приговор «за публичные призывы к террористической деятельности». По данным литовского портала, это тот самый человек, который приплыл в Литву, что подтвердил и председатель общины литовцев Калининграда Сигитас Шамборскис.

По данным Катялинаса, Одинцов обвинялся в трех деяниях, которые не связаны с обстоятельствами, указанными в публичном пространстве.

«При (...) уточнении деталей во время разговора с незаконно проникшим на территорию Литовской Республики гражданином России решения были приняты не из-за этого. Были произведены другие оценки, и этот гражданин обвинялся в иных преступных деяниях, не в этом (поддержке Украины – BNS)», – сказал министр.