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«Не поддадимся на угрозы»: Литва вручила России ноту протеста и отказалась выводить дипломатов из Киева 0 254

В мире
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаги у Министерства иностранных дел Литвы
ФОТО: BB.LV/AI

Литва вручила России ноту протеста из-за продолжающихся ударов по Украине и угроз в адрес иностранных дипломатов в Киеве. В Вильнюсе заявили, что литовское посольство останется в украинской столице и продолжит работу.

Представителя посольства России в Литве вызвали в Министерство иностранных дел, где ему вручили официальную ноту протеста, сообщает BNS со ссылкой на литовский МИД.

Поводом стали продолжающиеся российские удары по Киеву и другим украинским городам, а также заявление МИД России от 3 октября, в котором говорилось о возможных массированных ударах по украинской столице и содержался призыв к находящимся там иностранным дипломатам покинуть город.

Вильнюс расценил такие заявления как угрозу применения силы и нарушение международного права. Отдельно литовская сторона подчеркнула, что требования покинуть Киев затрагивают и работающих там дипломатов Литвы.

«Литва категорически отвергает угрозы России в адрес литовских дипломатов с требованием покинуть Киев», — заявили в МИД.

Для литовского посольства эти заявления не изменят режим работы. Дипмиссия останется в Киеве и продолжит выполнять свои функции, несмотря на российские предупреждения.

В ноте Литва также осудила удары по украинским городам, мостам и другой гражданской инфраструктуре, а также атаки, в результате которых страдает мирное население. Вильнюс считает такие действия и угрозы дальнейшего применения силы грубым нарушением международного и международного гуманитарного права.

Особое внимание в документе уделено безопасности дипломатов. Литва потребовала от России прекратить угрозы в их адрес и соблюдать обязательства, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

«Подобные угрозы лишь в очередной раз подтверждают намерение России продолжать агрессию и военные действия против Украины. Литовская Республика настоятельно призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить угрозы в адрес дипломатов и соблюдать свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в сообщении МИД.

Вильнюс вновь потребовал от Москвы немедленно и безоговорочно прекратить военные действия, вывести российские войска со всей международно признанной территории Украины и возместить причиненный стране ущерб.

Нота была вручена на фоне интенсивных российских атак на Киев с использованием беспилотников и баллистических ракет. Несмотря на обострение ситуации, Литва дает понять, что присутствие ее дипломатов в украинской столице сохраняется.

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#Литва #Украина #дипломатия #угрозы #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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