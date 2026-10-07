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Постпреды стран ЕС согласовали новые санкции против России 1 159

В мире
Дата публикации: 07.10.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: флаг Евросоюза

Новые ограничения ЕС затронут 743 физлица и 826 организаций - преимущественно из российского ВПК, пишет ряд СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Постпреды стран Евросоюза согласовали новые антивоенные санкции в отношении России. Об этом сообщают в среду, 7 октября, несколько европейских изданий независимо друг от друга со ссылкой на информированные источники.

Так, журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк пишет в микроблоге X, что ограничения затрагивают 743 физлица и 826 компаний в сфере военной промышленности. Кроме того, 77 человек попали под санкции в связи с недавними выборами в Госдуму РФ, говорится в его посте. Также были продлены санкции в сфере химического оружия в отношении 31 физлица и 6 компаний, указывает Йозвяк.

Как передает агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники, официально санкции должны быть приняты 12 октября на встрече министров иностранных дел стран ЕС. По данным агентства, среди 77 человек, попавших под санкции в связи выборами в Госдуму РФ, - 74 получивших депутатские мандаты и три члена избирательной комиссии.

Один из самых крупных пакетов санкций

Ранее в тот же день, 7 октября, онлайн-издание Brussels Morning написало, что очередной пакет санкций ЕС окажется в числе самых крупных по количеству ограничений, принятых единовременно, со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Санкции коснутся около 1650 компаний и физлиц, преимущественно из российского ВПК, указывают журналисты.

От том, что санкции из нового пакета направлены на российский ВПК и затронут 743 человека и 826 организаций, сообщает и российское агентство "Интерфакс" - со ссылкой на "международные СМИ".

Накануне, 6 октября, агентство Reuters передало со ссылкой на дипломатические источники, что согласование нового пакета санкций постпредами ЕС ожидается 7 октября. "Около 1570 физлиц и предприятий в списке относятся к военно-промышленному комплексу РФ, причем более половины из них сфокусированы на производстве ракет", - говорилось в публикации.

В июле ЕС принял 21-й пакет антивоенных санкций в отношении России. Очередное расширение санкционного списка не является 22-м пакетом и происходит в дополнение к действующим ограничениям.

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#санкции #дипломатия #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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