Россия внимательно изучает опыт Украины и перенимает наиболее эффективные приемы современной войны — от массового применения беспилотников до цифровых систем управления полем боя. При этом страны НАТО, включая Финляндию, пока значительно отстают в этой области, утверждает финский ветеран войны в Украине и исследователь А. Таммисаари.

Как рассказывает финская телерадиокомпания Yle, Таммисаари воевал на стороне Украины в 2023–2024 годах в качестве оператора беспилотников, а после возвращения в Финляндию занялся исследованиями войны по открытым источникам. Его настоящее имя Yle известно, однако из соображений безопасности издание его не раскрывает.

По словам Таммисаари, война в Украине стала первым крупным конфликтом, где беспилотные системы играют столь значительную роль. Но революция заключается не только в количестве дронов. Современное поле боя становится практически «прозрачным»: спутниковая разведка, разведывательные беспилотники, датчики, смартфоны и традиционные системы вооружения объединяются в общую цифровую сеть.

В результате время между обнаружением цели и нанесением удара сократилось до минимума. Именно эту систему Россия, по оценке финского исследователя, активно перенимает у Украины.

Десять украинцев против двух батальонов НАТО

Особенно показательный эпизод произошел на масштабных учениях Hedgehog 2025 в Эстонии, в которых участвовали более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО.

В одном из сценариев около десяти украинских специалистов по беспилотникам выступали на стороне условного противника. Всего за половину дня они смогли имитировать уничтожение 17 бронемашин и нанести около 30 ударов по другим целям. Как пишет War on the Rocks, к концу дня подразделения условного противника сумели вывести из строя два батальона НАТО.

Во время учений украинцы использовали в том числе цифровую систему управления полем боя Delta. Одной из выявленных проблем стало поведение традиционных подразделений: техника двигалась крупными колоннами, маскировка применялась недостаточно, а военнослужащие не всегда действовали так, словно постоянно находились под наблюдением беспилотников.

Таммисаари обращает внимание на особенно неприятный для НАТО вывод: возможности, позволившие украинским операторам добиться такого результата на учениях, сегодня имеются и у российской армии.

Россия хочет создать огромную армию беспилотников

По данным источников украинской военной разведки, приведенным в книге Таммисаари и журналиста Yle Максима Федорова Sodan uusi kuningas («Новый король войны»), Россия намерена довести численность своих подразделений беспилотных систем до 200 тысяч человек уже в следующем году. Это именно оценка источников украинской разведки, а не независимо подтвержденная Yle цифра.

Таммисаари считает, что Финляндии необходимо не просто покупать больше дронов, а создавать специализированные подразделения и менять систему закупок, обучения и управления. По его оценке, нынешняя структура вооруженных сил адаптируется к технологическим изменениям слишком медленно.

«Россия копирует у Украины все, что может и что видит», — говорит финский ветеран. Главная опасность, по его мнению, заключается в том, что Россия и Украина уже несколько лет воюют по правилам новой цифровой войны, тогда как многие армии НАТО все еще только учатся к ней приспосабливаться.