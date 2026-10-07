Российские ядерные угрозы все меньше влияют на решения Запада, а способность Кремля использовать свой ядерный арсенал как средство сдерживания постепенно ослабевает. Однако, как пишет Financial Times, это не такая хорошая новость, как может показаться.

Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и регулярно напоминает об этом своим противникам. Недавно Москва заявила НАТО, что готова использовать все имеющиеся силы и средства, включая ядерное оружие, для защиты своей территории. Эти угрозы Кремль связал, в частности, с возможной опасностью для Калининградской области — российского эксклава между Польшей и Литвой.

1 октября Владимир Путин заявил, что в случае нападения на Калининград Россия применит «все имеющиеся в ее распоряжении вооружения». Российский президент также напомнил, что Великобритания и Франция располагают ядерным оружием, однако подчеркнул превосходство российского арсенала по численности.

Как отмечает Financial Times, еще несколько лет назад подобные заявления неизбежно вызвали бы широкую международную реакцию. Теперь же западные страны значительно спокойнее воспринимают ядерную риторику Кремля. По мнению издания, причина в том, что после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Москва слишком часто использовала ядерные угрозы как инструмент запугивания Запада.

Поначалу эта тактика работала. США и их союзники осторожно подходили к поставкам Украине современных вооружений, опасаясь эскалации вплоть до ядерного конфликта.

Однако позднее стало ясно, что международное табу на применение ядерного оружия остается чрезвычайно сильным. Китай и Индия предостерегали Россию от ядерного удара, а США, как считается, предупреждали о возможности прямого вмешательства в войну в случае применения Москвой ядерного оружия против Украины.

В результате западные страны постепенно стали менее осторожными в вопросах вооружения Киева. Украина получила танки, истребители и дальнобойные ракеты, позволяющие наносить удары по целям в России, — вооружения, поставки которых прежде считались слишком рискованными.

Еще одним показательным эпизодом стала украинская операция «Паутина» в 2025 году, в ходе которой беспилотники атаковали российские стратегические бомбардировщики. Согласно российской военной доктрине, подобная атака могла стать основанием для применения ядерного оружия, однако Москва вновь не пошла на этот шаг.

Бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, оценивая эти события, пришла к выводу: «Ядерное сдерживание не работает».

По ее мнению, Россия, как и другие ядерные державы, рассчитывала, что само обладание ядерным оружием защитит ее от обычных военных атак. Однако война в Украине показала, что такое предположение не всегда оправдывается.

Проблема, отмечает Гетемюллер, касается не только России. Иран наносил ракетные и беспилотные удары по Израилю, несмотря на его ядерный статус. Индия и Пакистан также наносили удары по территории друг друга, хотя обе страны обладают ядерным оружием.

Ослабление ядерного сдерживания особенно болезненно для России, поскольку крупнейший в мире ядерный арсенал остается одним из немногих весомых аргументов Москвы в пользу ее статуса великой державы. При этом содержание такого арсенала требует огромных финансовых расходов.

Financial Times предупреждает, что снижение эффективности ядерных угроз несет новые риски. Россия может попытаться восстановить эффект сдерживания другими средствами — в частности, посредством гибридной войны, диверсий, убийств и вторжений беспилотников в воздушное пространство европейских стран.

Есть и еще одна опасность: ослабление ядерного сдерживания может повысить вероятность обычных войн. Если потенциальные противники США решат, что Вашингтон не готов применять ядерное оружие для защиты союзников, они могут пойти на конвенциональную агрессию.

В свою очередь, это способно снизить осторожность и самой России в отношении возможного прямого конфликта с НАТО.