Французский телеканал France 2 оказался в центре скандала после того, как во время дневного выпуска новостей в эфир попала фотография с грубой надписью в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.

Инцидент произошел 6 октября во время 13-часового выпуска новостей, передает Entrevue. Ведущий Жюлиан Бюжье представлял сюжет о массовых протестах французских школьников, когда на огромном экране позади него появилась фотография демонстрантки с плакатом: «Macron, bz ta prof, pas les nôtres». Сокращение «bz» во французском интернет-сленге заменяет грубый глагол сексуального характера. По смыслу надпись можно передать как: «Макрон, т... свою учительницу, а не наших учителей».

Плакат очевидно отсылает к истории отношений Эммануэля и Брижит Макрон: будущая первая леди Франции была преподавательницей Макрона, когда тот учился в школе.

Фотография не является монтажом. Она была сделана 2 октября в Клермон-Ферране во время акции учащихся. В эфире France 2 изображение появилось примерно в 13:04 и оказалось хорошо заметно зрителям. После эфира кадр быстро разошелся по социальным сетям. Пользователи начали задаваться вопросом, каким образом фотография с настолько заметной надписью прошла редакционный контроль одного из главных выпусков новостей французского общественного телевидения.

При этом доказательств того, что редакция France 2 намеренно выбрала именно этот снимок из-за содержания плаката, нет. Наиболее вероятно, что надпись просто не заметили при подготовке визуального сопровождения выпуска.

Инцидент произошел на фоне масштабных школьных протестов во Франции. По данным властей, 6 октября на улицы по всей стране вышли более 250 000 человек. Участники выступают против нехватки преподавателей, переполненных классов, проблем с расписанием и недостаточного финансирования учебных заведений.

В ряде городов акции сопровождались столкновениями с полицией, сообщалось о сотнях задержанных и многочисленных пострадавших. Протесты одновременно превратились в предмет политического противостояния: Макрон обвинял некоторых представителей левых сил в подстрекательстве учащихся, тогда как «Непокоренная Франция» поддерживает требования протестующих.

Теперь отдельным предметом дискуссии во Франции стал уже не сам протест, а редакционный контроль на France 2: непристойная надпись, направленная непосредственно против президента и его супруги, несколько секунд демонстрировалась в крупном формате в одном из главных выпусков государственного телеканала.