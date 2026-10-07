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Стрельба у Королевского дворца в Стокгольме: полиция ранила вооруженного мужчину 0 39

В мире
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стокгольм
ФОТО: Unsplash

В центре Стокгольма возле Королевского дворца полиция применила огнестрельное оружие против вооруженного мужчины. Он получил тяжелые ранения и был госпитализирован, при этом угрозы для окружающих, по данным правоохранителей, нет.

Во вторник днем полиция Швеции открыла огонь по вооруженному мужчине возле Королевского дворца в центре Стокгольма. Мужчина получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу.

По информации полиции, правоохранители прибыли на место после сообщения о подозрительном человеке с оружием. При встрече с ним сотрудники полиции применили табельное оружие.

Пресс-секретарь полиции Стокгольма Сюзанна Ринальдо сообщила, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, однако угрозы его жизни нет.

Какое именно оружие было у мужчины, официально пока не раскрывается. В полиции отметили лишь, что операция на месте происшествия продолжается, но опасности для жителей и туристов больше нет.

По данным газеты Expressen, мужчина был вооружен ножом. Издание также утверждает, что он подошел к охране Королевского дворца и попросил, чтобы в него выстрелили. Официального подтверждения этой информации полиция пока не дала.

После инцидента правоохранительные органы начали уголовное расследование. Дело возбуждено по статьям об угрозе государственному должностному лицу при отягчающих обстоятельствах и нападении с ножом при отягчающих обстоятельствах.

Королевский дворец — одна из главных достопримечательностей Стокгольма и место несения постоянной службы сотрудниками полиции и охраны. Поэтому любые инциденты в этом районе вызывают повышенное внимание правоохранительных органов.

Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться. Полиция пока не сообщает личность мужчины и мотивы его действий.

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#полиция #туризм #Швеция #преступность #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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