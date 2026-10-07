Трамп утверждает, что президент Мексики звонила ему с просьбой не переименовывать Мексиканский залив.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь вернулся к своему решению переименовать Мексиканский залив в «залив Америки» и посмеялся над реакцией, которую, по его рассказу, проявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, узнав об изменении названия.

Во время выступления перед военнослужащими ВМС США в Балтиморе Трамп заявил, что Шейнбаум позвонила ему с просьбой оставить все, как есть. Политик воспроизвел перед присутствующими предполагаемый разговор и сказал, что ответил президенту Мексики: решение уже принято.

«Это был немного сложный момент. Я получил звонок от президента Мексики. Это очень приятная женщина, красивая, с приятным голосом, и она сказала мне: 'Нет-нет, господин президент. Пожалуйста, пожалуйста, скажите, что это не так'».

Трамп оправдывал переименование, утверждая, что на долю США приходится 93 % береговой линии залива против 7 % у Мексики. Однако имеющиеся данные не подтверждают такую пропорцию.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и расчёты, опубликованные Национальной комиссией по знаниям и использованию биоразнообразия (Conabio), показывают гораздо более равномерное распределение. По данным Conabio, основанным на геопространственной информации Flanders Marine Institute, Мексике принадлежит 47,67 % морского пространства залива, а США — 44,75 %.

Шейнбаум неоднократно выступала против названия, продвигаемого Трампом, и утверждает, что международно признанное название по-прежнему остаётся «Мексиканский залив». Президент даже иронично отреагировала на спор, предложив называть Соединённые Штаты «Мексиканской Америкой».

Трамп распорядился изменить название на «залив Америки» в 2025 году, и с тех пор это решение вызывает разногласия с мексиканским правительством по поводу его использования.