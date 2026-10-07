Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одной из тем станет ситуация вокруг смерти сотрудницы противочумного института в Иркутске, вызвавшая международное внимание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг возможного случая легочной чумы в России.

Поводом стала смерть сотрудницы Иркутского противочумного института, произошедшая 2 октября. По данным ряда СМИ, 28-летняя лаборант могла заразиться после того, как во время работы разбилась пробирка с возбудителем чумы. Однако российские власти эту версию отвергают.

По итогам проведенного исследования Роспотребнадзор заявил, что наличие чумы не подтвердилось. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что причиной смерти стала пневмония неустановленного происхождения, а после случившегося никто из сотрудников института за медицинской помощью не обращался. Российские власти также опровергают сообщения о введении карантинных и других противоэпидемических мер.

Несмотря на это, ситуация привлекла внимание США. Государственный секретарь Марко Рубио призвал Москву предоставить более полную информацию, подчеркнув, что открытость необходима для объективной оценки возможных рисков и определения дальнейших действий.

Позже Трамп подтвердил, что намерен лично обсудить этот вопрос с российским лидером.

«Да, у меня запланирован телефонный разговор», — сказал президент США журналистам в Белом доме, добавив, что беседа состоится «очень скоро».

По данным The Wall Street Journal, Госдепартамент США также направил российской стороне конфиденциальную дипломатическую ноту, напомнив о международных обязательствах в сфере информирования о потенциальных угрозах общественному здоровью.

Тем временем интернет-издание «Люди Байкала» сообщило, что после смерти лаборанта на карантин могли быть отправлены до 200 человек, контактировавших с ней. Официального подтверждения этой информации российские власти не давали.

Во вторник свою оценку представила Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что на основании имеющихся данных риск для общественного здоровья остается низким.

По словам представителя организации Кристиана Линдмайера, риск распространения чумы в Иркутске оценивается как от среднего до низкого, для территории России — как низкий, а для Европейского региона ВОЗ — как очень низкий.

Накануне Трамп заявил, что США готовы оказать России помощь, если она потребуется. В ответ Роспотребнадзор сообщил, что, напротив, российская сторона готова помочь Соединенным Штатам в борьбе с инфекционными заболеваниями, упомянув вспышки кори в нескольких американских штатах и зарегистрированный ранее в Нью-Мексико смертельный случай чумы.

Пока официальных подтверждений того, что смерть сотрудницы института была вызвана чумой, нет. Однако ситуация продолжает оставаться в центре внимания международных организаций и властей нескольких стран.