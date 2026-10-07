Британские спецслужбы, включая MI6, проверяют, могли ли личности их агентов и информаторов оказаться раскрыты в результате предполагаемой утечки секретных материалов из немецкой разведки BND.

В центре одного из крупнейших шпионских скандалов последних лет оказался бывший глава BND Август Ханнинг. Сам факт его задержания по подозрению в шпионаже и покушении на государственную измену подтвержден германской прокуратурой.

Как сообщает польская RMF24 со ссылкой на The Daily Telegraph, поводом для тревоги стало то, что часть конфиденциальной информации, которой предположительно располагали Ханнинг и его бывший помощник Манфред Д., могла поступать от зарубежных партнерских разведслужб. В таком случае утечка потенциально могла затронуть в том числе британские и американские спецслужбы.

Тысячи секретных документов

Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии с 1998 по 2005 год, а позднее занимал пост статс-секретаря в МВД Германии.

Следствие подозревает, что после ухода Ханнинга из BND Манфред Д., продолжавший работать в разведке, передавал ему секретные документы. По данным AP, речь идет примерно о 2000 материалах. Следователи полагают, что часть полученной информации могла использоваться Ханнингом в его частной консультационной деятельности и при контактах с представителями иностранной разведки.

Федеральная прокуратура Германии публично не назвала государство, в интересах которого предположительно действовал Ханнинг. Однако Der Spiegel сообщил, что следствие изучает возможную связь с представителем разведки Азербайджана. Азербайджан официально отверг эти утверждения, назвав их необоснованными и направленными на дискредитацию страны.

Почему встревожились британцы

По информации The Daily Telegraph, проблема может оказаться значительно шире внутригерманской утечки. Разведслужбы союзных государств регулярно обмениваются чувствительной информацией, поэтому среди попавших не в те руки материалов теоретически могли находиться сведения, полученные BND от партнеров.

Особую тревогу вызывает возможность того, что по содержанию документов можно было установить личности действующих агентов или информаторов.

По данным издания, спецслужбы Великобритании и США теперь анализируют чувствительную информацию, которой они делились с европейскими партнерами в соответствующий период. Аналогичные проверки могут провести и другие союзники Германии.

При этом на данный момент нет публичного подтверждения того, что конкретные сотрудники MI6 действительно были раскрыты. Речь идет о проверке потенциального ущерба и выяснении того, какие именно сведения могли оказаться скомпрометированы.

Дело Ханнинга уже называют беспрецедентным для современной Германии: прежде бывший высокопоставленный чиновник такого уровня не становился фигурантом расследования по подозрению в государственной измене.