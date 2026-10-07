Скульптура высотой 2,5 метра называется "Оранжевая чума". Ее создал датский художник Йенс Гальшиот. Работа изображает обнаженного американского лидера, который сидит на плечах мужчины меньшего роста. В одной руке он держит длинную золотую дубину, в другой - весы. По словам автора, статуя покрыта 23-каратным золотом. Она также известна как "Король несправедливости".

Рядом со скульптурой размещены пояснительные таблички. В них говорится, что "Король несправедливости" стоит на спине человека, который тонет под тяжестью этого бремени. "Я бы сделал все, чтобы ему помочь. Разве что отстал бы от него", - написано на одной из панелей. Таким образом художник обвиняет Трампа в том, что тот препятствует усилиям по борьбе с изменением климата.

Статуя расположена на перекрестке, соединяющем два здания парламента, и пробудет там до четверга. Выставку организовал датский евродепутат от левых сил Пер Клаузен, который пригласил художника. Он заявил, что не опасается возможной негативной реакции Трампа. "Если кто-то настолько чувствителен, что не может смириться с тем, что эта скульптура выставлена в Европейском парламенте, то ему нет места на мировой арене", - сказал Клаузен.

Трамп пока не прокомментировал появление статуи. Ранее ее уже показывали в других европейских городах, а также на климатической конференции ООН COP30 в Белене, Бразилия.