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В Финляндии предложил поднять возраст выхода на пенсию до 70 лет 1 438

В мире
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Финляндия
ФОТО: Unsplash.com

Министерство финансов Финляндии предложило постепенно поднять пенсионный возраст до 70 лет. Об этом говорится в докладе «Доверие к будущему», опубликованном на сайте ведомства 7 октября.

Согласно проекту, пенсионный возраст будет увеличиваться на шесть месяцев для каждой последующей возрастной группы. Министерство подсчитало, что это позволит увеличить число работающих на 50–120 тыс. Финансовое ведомство также намерено остановить увеличение госдолга, который за последние пять лет вырос с 75 до 90,3% ВВП.

План реформ также включает сокращение расходов в соцобеспечении, здравоохранении и образовании, уменьшение количества муниципалитетов, что принесет экономию €220 млн, передает финская служба новостей Yle.

Также авторы доклада предлагают сократить пособия по уходу за ребенком на дому, что может дополнительно вывести на рынок труда около 10 тыс. человек. Министерство планирует пересмотреть перечень оплачиваемых медицинских услуг и льгот для бизнеса.

Пока об утверждении реформы речь не идет — предложения станут основой для программы следующего правительства после парламентских выборов.

Лаури Каяноя, координатор экономической политики, отметил: «Задача по корректировке государственных финансов сейчас настолько масштабна, что неизбежно повлияет на повседневную жизнь многих финнов».

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#Финляндия #финансы #пенсионный возраст #правительство #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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