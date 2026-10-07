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В Израиле готовятся к массовой репатриации евреев из Франции 0 69

В мире
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Евреи-преселенцы

Правительство Израиля начало подготовку специального плана на случай массовой алии французских евреев из-за продолжающихся беспорядков во Франции.

Как сообщил телеканал i24NEWS, премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил трем министрам совместно разработать программу приема и интеграции потенциальной волны репатриантов.

Необходимость подготовки объясняется сложной ситуацией с безопасностью. Министр алии и интеграции Офир Софер заявил на заседании правительства, что в текущих условиях нужно срочно готовить инфраструктуру для приема людей.

Министр по делам поселений Орит Струк добавила, что ситуация вызывает серьезные опасения за безопасность еврейской общины, так как многие люди боятся появляться на улицах.

После обсуждения Нетаниягу поручил Соферу вместе с министром финансов Бецалелем Смотричем и министром по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихаем Шикли сформировать детальный план действий.

По официальным данным, с начала 2026 года из Франции в Израиль переехали почти 4000 евреев, что на 40% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Напомним, волна беспорядков во Франции началась с протестов школьников. Со временем мирные демонстрации переросли в насилие и охватили не только Париж, но и Марсель, Нант, Монпелье и другие регионы страны.

По информации Министерства образования Франции, около 24 школ были сожжены или разграблены, а десятки работников сферы образования получили травмы.

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#Франция #образование #Израиль #протесты #эмиграция #безопасность #антисемитизм #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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