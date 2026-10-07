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Возможно, РФ готовит юридическое обоснование вторжения в страны Балтии 11 2693

В мире
Дата публикации: 07.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: латышский легион

Российский суд по иску Генеральной прокуратуры России признал балтийских националистов времён Второй мировой войны пособниками нацистской Германии (коллаборационистами). На российском ресурсе это решение уже названо юридической основой для защиты своих интересов в Латвии, Литве и Эстонии, сообщает 24tv.ua.

Более подробная информация приведена в сообщении Генеральной прокуратуры России на платформе «Telegram». В решении суда зафиксированы военное преступление и преступление против советского народа. В ведомстве утверждают, что этот юридический прецедент якобы станет основанием для дальнейших действий за рубежом.

Принятое решение якобы даёт России возможность обосновывать свои действия по защите так называемых национальных интересов на территории трёх суверенных стран Балтии. В заявлении в контексте претензий Москвы прямо упомянуты Литва, Латвия и Эстония.

Подобные судебные решения в России традиционно служат инструментом кремлёвской пропаганды, чтобы оправдывать внешнее давление и формировать идеологическую базу для агрессивных действий против соседних государств.

В странах Балтии уже неоднократно подчёркивалось, что попытки Москвы манипулировать историческими событиями являются откровенной фальсификацией истории и оправданием советской оккупации региона.

Также в публикации подчёркивается, что заявления Кремля о «защите русскоязычного населения» в странах Балтии могут быть сигналом о подготовке к возможному вторжению в одну из стран региона.

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#пропаганда #история #оккупация #национализм #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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