Еврокомиссия предлагает механизм, позволяющий в течение 15 лет после вступления лишать новых членов, нарушающих верховенство права, части средств и прав голоса. Предложение также предусматривает новые процедуры постепенной интеграции стран-кандидатов и меры в области управления.

Во вторник Европейская комиссия представила комплексное предложение, включающее институциональные «защитные механизмы», которые могут лишить новые государства-члены права голоса в 15-летний срок после их вступления в ЕС.

Эта мера призвана предотвратить ситуации, когда смена власти в новой стране Союза нарушает процесс принятия решений в блоке; предложение также содержит новые инициативы по сближению стран-кандидатов с ЕС.

«Меня подвергли жесткой критике, когда я впервые заявила, что не хочу видеть в Европейском союзе новых "троянских коней". Это было еще до выборов в Венгрии. Сегодня я могу сказать: никакого Виктора Орбана больше не будет», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Механизмы защиты

В июне пять государств-основателей ЕС выступили за усиление защитных механизмов в договорах о вступлении, чтобы оперативнее реагировать на случаи отката от демократии и нарушений, исходя из уроков, извлеченных из опыта Венгрии Виктора Орбана.

Теперь Еврокомиссия формально развивает это предложение, исходя из того, что недавний опыт с Венгрией показал: статья 7 Договора, позволяющая лишать государство-член отдельных прав за нарушение ценностей ЕС, действует слишком медленно и не всегда приводит к результату.

Поэтому в проект включена новая процедура, дополняющая статью 7. Она позволит сокращать финансирование из бюджета ЕС и даже лишать права голоса новые государства-члены, если они начинают действовать вразрез с верховенством права, ценностями союза и принципом добросовестного сотрудничества.

В качестве наиболее наглядного примера Еврокомиссия приводит позицию Венгрии по Украине: Будапешт согласился предоставить Украине статус кандидата, а затем заблокировал процесс. «Если мы договорились о цели, все должны работать на ее достижение», – продолжила Кос.

Процедура будет действовать в течение 15 лет после вступления и запускаться в случае серьезных нарушений, затрагивающих функционирование ЕС. Меры воздействия должны быть соразмерными, при этом приостановка права голоса будет применяться только в наиболее тяжелых случаях.

Инициировать процедуру смогут Еврокомиссия или группа государств-членов, после чего решение должен будет принять Совет. В проекте не уточняется, какой именно порядок голосования следует использовать, это остается на усмотрение стран ЕС.

Самый свежий пример – Болгария, которая продолжает блокировать переговоры о вступлении Северной Македонии из‑за нерешенных двусторонних вопросов, прежде всего требования Софии о внесении поправок в Конституцию.

Постепенная интеграция

Комиссия также подхватила предложенную Францией и Германией идею постепенной интеграции, чтобы продемонстрировать странам-кандидатам ранние преимущества полноценного членства.

«Это не замена полноценного членства. Речь лишь о том, чтобы те государства, которые успешно выполняют свои обязательства, могли раньше присоединяться к отдельным подсистемам и политикам Европейского союза в тех сферах, где они уже готовы», – пояснила Кос.

По ее словам, постепенная интеграция будет применяться там, где выгоду получают и государства-члены, и кандидаты, например в вопросах устойчивости цепочек поставок и энергетической безопасности.

Отдельные элементы ранней интеграции уже действуют. По словам Комиссии, новый подход гораздо более системный и позволит вырабатывать индивидуальные преимущества в рамках структурированного диалога с каждым кандидатом, подкрепленного целевым финансированием.